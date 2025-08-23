Lanzan Doctorado en Control Gubernamental para fortalecer la gestión pública en Panamá

Contraloría, UP y Senacyt impulsan formación de investigadores en control gubernamental

El nuevo doctorado busca fortalecer la fiscalización, transparencia y eficiencia institucional mediante la formación de 15 profesionales de la Contraloría.

Esta iniciativa se alinea con el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, priorizando la formación avanzada en control gubernamental.

(23/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Contraloría General de la República, la Universidad de Panamá (UP) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunciaron el lanzamiento oficial del programa académico Doctorado en Control Gubernamental de la Gestión Pública, una iniciativa pionera que busca formar investigadores especializados en gestión, finanzas públicas, auditoría y control gubernamental.

Este programa surge del Convenio de Colaboración Educativa suscrito entre las tres instituciones, mediante el cual se acordó la formación de 15 profesionales de la Contraloría General, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del Estado en materia de fiscalización y transparencia.

Durante el acto de presentación, el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, destacó que la formación académica de alto nivel transforma vidas y contribuye al desarrollo nacional. En el marco del vigésimo aniversario del Programa de Becas de la Senacyt, que ha otorgado más de 4,200 becas en diversas áreas estratégicas, Ortega subrayó que este nuevo doctorado representa un paso firme hacia el fortalecimiento institucional.

Por su parte, el rector de la UP, Dr. Eduardo Flores Castro, resaltó que el programa es resultado de una alianza estratégica entre la primera casa de estudios superiores del país y la Contraloría General, con el respaldo técnico y científico de la Senacyt. “Este es un esfuerzo conjunto para elevar el nivel académico de quienes velan por el uso correcto de los recursos públicos”, afirmó.

Jorge Escobar, director nacional de fiscalización general, señaló que el doctorado representa un hito histórico para Panamá, al formar profesionales capaces de generar conocimiento y proponer mejoras al Estado con apego a la ley.

El Dr. Luis Acosta, director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, añadió que esta propuesta académica responde a los desafíos contemporáneos de la administración pública, en un contexto donde la transparencia, eficiencia e integridad son pilares fundamentales de la gobernanza.

El Doctorado en Control Gubernamental de la Gestión Pública se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT), que prioriza la formación de recursos humanos avanzados, la investigación aplicada y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.