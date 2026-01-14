Programa Learning for Life fortalece la aplicación de la nueva Ley de Pasantías

CoSPAE promueve inserción laboral mediante el modelo formativo Learning for Life

• Con una inversión de más de 68 mil balboas, esta iniciativa capacita a jóvenes en habilidades técnicas y socioemocionales para responder a la demanda de hoteles y restaurantes en Panamá.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del avance de la nueva Ley de Pasantías para jóvenes entre 18 y 25 años, el programa Learning for Life se consolida como un modelo referente que facilita el acceso al empleo real en el país. Esta iniciativa, impulsada por CoSPAE, integró durante el último periodo formación técnica, desarrollo de habilidades socioemocionales y práctica profesional, con el fin de preparar a la juventud panameña para su primera experiencia laboral formal en los sectores de turismo, hospitalidad y restaurantes.

Inversión y alcance en el sector turismo

Con una inversión total de B/.68,296.95, el programa impactó positivamente a 75 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. La formación se centró en el perfil de auxiliares de barra, una posición con alta demanda en hoteles, bares, centros de eventos y diversos establecimientos gastronómicos.

En un contexto donde la legislación vigente permite a las organizaciones incorporar talento bajo un esquema regulado, con una asignación mensual de B/.450, Learning for Life aporta perfiles que han sido previamente entrenados y evaluados para integrarse de manera inmediata a las operaciones comerciales.

Diferenciación y metodología del programa

A diferencia de otros esquemas de capacitación, este programa opera bajo la premisa de la práctica supervisada en empresas, el acompañamiento continuo y la evaluación de desempeño. Los participantes no solo acceden a contenido teórico, sino que deben cumplir horarios y aprender protocolos de servicio al cliente bajo los estándares actuales de la industria, lo cual reduce significativamente los riesgos y costos de contratación para los empleadores.

Fidedigna Patiño, quien se desempeña como directora del proyecto En Serio y Learning for Life, explicó en tercera persona que el programa se encuentra alineado con los planteamientos de la Ley de Pasantías al entregar jóvenes con competencias claras y objetivos definidos. Según Patiño, las empresas del sector turismo y gastronomía obtienen un valor agregado al incorporar a estos pasantes, ya que reciben talento que ha superado un proceso riguroso de formación real.

Proyecciones y mejora de la inserción laboral

La ejecución del programa se divide en tres grupos de 25 participantes cada uno. A la fecha, dos de estos grupos han completado satisfactoriamente sus fases de formación y práctica, mientras que el tercer grupo tiene programado el inicio de clases para el mes de febrero.

Para fortalecer los resultados, CoSPAE anunció la incorporación de un Coordinador de Prácticas por un periodo de tres meses. Esta medida busca elevar la tasa de inserción laboral, la cual actualmente se ubica cerca del 40%. El modelo de Learning for Life confirma que la estructura técnica y el compromiso empresarial son elementos clave para transformar la responsabilidad social en productividad y competitividad para el sector hospitalidad en Panamá.

