Ley de Intereses Preferenciales impulsará construcción de 50 mil nuevas viviendas

Miviot proyecta alto impacto habitacional con nueva Ley de intereses preferenciales

• El Gobierno Nacional coordina con la banca y promotoras la reglamentación de la ley para asegurar subsidios estatales que reduzcan los pagos hipotecarios mensuales.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., destacó el impacto positivo que tendrá la entrada en vigencia de la Ley 468 de 2025, la cual establece un régimen actualizado de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios. Según las proyecciones de la institución, esta normativa impulsará la creación de al menos 50 mil nuevas unidades de viviendas en todo el territorio nacional.

Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja de forma coordinada con el sistema bancario y los desarrolladores inmobiliarios para finalizar la reglamentación de la ley. El enfoque principal se centra en el reconocimiento del crédito fiscal para las entidades financieras y en la transición de los préstamos que fueron aprobados bajo la legislación anterior.

Jované explicó que la normativa contempla subsidios estatales sobre las tasas de interés con tramos diferenciados. Este esquema, basado en el valor de la propiedad y su ubicación regional, permite una reducción significativa en la letra mensual que deben pagar los adquirientes de viviendas.

Estímulo al sector construcción

La ley de intereses preferenciales busca promover la industria de la construcción y brindar estabilidad al sistema bancario. El titular del Miviot aseguró que la normativa ofrece mayor certeza a los panameños y motiva a las promotoras a invertir en nuevos desarrollos que se ejecuten a partir del presente año, a pesar de que los ciclos de construcción suelen tomar entre 18 y 24 meses.

Como complemento a esta iniciativa, el Estado invertirá 11 mil millones de balboas en infraestructura social durante este año. Esta inversión está destinada a garantizar que los nuevos proyectos habitacionales cuenten con carreteras, acueductos, servicios de salud y educación para todas las familias beneficiadas.

