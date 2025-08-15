Líderes de América Latina se reúnen en Panamá para el Congreso de Seguridad de las Américas

Del 28 al 30 de agosto, Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas, con más de 500 líderes regionales y enfoque en innovación tecnológica.
Panamá acoge el 1er Congreso de Seguridad de las Américas con enfoque en IA y cooperación regional
El Congreso de Seguridad de las Américas reunirá a expertos en IA, neuroseguridad y gestión del riesgo para abordar los desafíos actuales de la región.
(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Del 28 al 30 de agosto, el Hotel Marriott Albrook Mall será el escenario del 1er Congreso de Seguridad de las Américas, un evento internacional que reunirá a más de 500 líderes gubernamentales, expertos en seguridad, altos mandos militares, académicos y representantes del sector privado para abordar los desafíos emergentes en materia de seguridad pública, privada, tecnológica y ciudadana.
Organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y FECOLSEP, con respaldo de entidades internacionales, el congreso se proyecta como un espacio estratégico para el intercambio de buenas prácticas, propuestas innovadoras y cooperación interinstitucional. Tras el éxito del Congreso Nacional en Barranquilla en 2024, esta edición amplía su alcance regional ante un panorama marcado por amenazas híbridas, migración, crimen organizado y el auge de la inteligencia artificial (IA).
Durante tres días, los asistentes participarán en ponencias magistrales, paneles internacionales, conversatorios temáticos y espacios de networking. Entre los temas centrales destacan la Reforma Laboral, derechos humanos, revolución tecnológica, neuroseguridad, IA aplicada a la prevención del delito y gestión de riesgos en la era digital.
“Este congreso busca abrir el diálogo entre el sector privado, las autoridades estatales y la sociedad civil para construir una seguridad humana, basada en la tecnología, la cooperación y el respeto por los derechos fundamentales”, afirmó César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
El evento contará con la presencia de miembros de la fuerza pública —en servicio activo o en retiro—, empresarios del sector, asesores, consultores, administradores de propiedad horizontal, jefes de seguridad, investigadores, gobernadores, alcaldes y ministros. También se presentarán las últimas innovaciones en vigilancia, análisis de datos, automatización de procesos y gestión del riesgo empresarial.
Además de las actividades académicas, el Congreso incluirá un recorrido turístico por la ciudad de Panamá y una jornada final de networking para fortalecer alianzas regionales. Con contenidos inéditos y expertos internacionales, el encuentro representa una oportunidad única para repensar los modelos de seguridad en América Latina.
