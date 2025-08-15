Líderes de América Latina se reúnen en Panamá para el Congreso de Seguridad de las Américas

Panamá acoge el 1er Congreso de Seguridad de las Américas con enfoque en IA y cooperación regional

El Congreso de Seguridad de las Américas reunirá a expertos en IA, neuroseguridad y gestión del riesgo para abordar los desafíos actuales de la región.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Del 28 al 30 de agosto, el Hotel Marriott Albrook Mall será el escenario del 1er Congreso de Seguridad de las Américas, un evento internacional que reunirá a más de 500 líderes gubernamentales, expertos en seguridad, altos mandos militares, académicos y representantes del sector privado para abordar los desafíos emergentes en materia de seguridad pública, privada, tecnológica y ciudadana.

Organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y FECOLSEP, con respaldo de entidades internacionales, el congreso se proyecta como un espacio estratégico para el intercambio de buenas prácticas, propuestas innovadoras y cooperación interinstitucional. Tras el éxito del Congreso Nacional en Barranquilla en 2024, esta edición amplía su alcance regional ante un panorama marcado por amenazas híbridas, migración, crimen organizado y el auge de la inteligencia artificial (IA).

Durante tres días, los asistentes participarán en ponencias magistrales, paneles internacionales, conversatorios temáticos y espacios de networking. Entre los temas centrales destacan la Reforma Laboral, derechos humanos, revolución tecnológica, neuroseguridad, IA aplicada a la prevención del delito y gestión de riesgos en la era digital.

“Este congreso busca abrir el diálogo entre el sector privado, las autoridades estatales y la sociedad civil para construir una seguridad humana, basada en la tecnología, la cooperación y el respeto por los derechos fundamentales”, afirmó César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

El evento contará con la presencia de miembros de la fuerza pública —en servicio activo o en retiro—, empresarios del sector, asesores, consultores, administradores de propiedad horizontal, jefes de seguridad, investigadores, gobernadores, alcaldes y ministros. También se presentarán las últimas innovaciones en vigilancia, análisis de datos, automatización de procesos y gestión del riesgo empresarial.

Además de las actividades académicas, el Congreso incluirá un recorrido turístico por la ciudad de Panamá y una jornada final de networking para fortalecer alianzas regionales. Con contenidos inéditos y expertos internacionales, el encuentro representa una oportunidad única para repensar los modelos de seguridad en América Latina.