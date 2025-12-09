Líderes políticos de América reconocen rol democrático del Presidente Mulino en Oslo

Edmundo González y María Elvira Salazar agradecen al Presidente Mulino por su apoyo a la democracia



• El mandatario panameño conversó con líderes regionales sobre la situación geopolítica y la necesidad de fortalecer la democracia, reafirmando el apoyo de Panamá a la causa por la libertad de Venezuela .

(09/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Presidente Mulino de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una serie de encuentros con importantes líderes políticos de la región que han viajado a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la venezolana María Corina Machado.

Reconocimiento de Líderes Regionales

Entre las figuras destacadas con las que se reunió el Presidente Mulino se encuentra el expresidente de Colombia, Iván Duque. Ambos mandatarios conversaron sobre la situación geopolítica del hemisferio y la imperante necesidad de fortalecer los procesos democráticos en la región.

El mandatario panameño también recibió el saludo y el agradecimiento de Edmundo González, reconocido como el presidente electo de Venezuela tras las pasadas elecciones. González se presentó en el encuentro acompañado de su familia.

Además, el Presidente Mulino fue abordado por la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien le manifestó su admiración por el trabajo que realiza su Gobierno en Panamá y por su activa lucha internacional en defensa de los derechos democráticos.

Salazar se acercó a Mulino en compañía de Clara Machado, hermana de la galardonada. Clara Machado había manifestado previamente que el apoyo del presidente de Panamá ha sido clave en la lucha que se lleva a cabo para recuperar la libertad en Venezuela.

Los encuentros bilaterales y saludos reafirman la posición de Panamá, liderada por el Presidente Mulino, como un actor clave en el escenario regional que aboga por la democracia y la libertad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: