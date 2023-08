Llega a Sertv Radio el nuevo Magazine de los viernes: Zona 33

(15/Ago/2023 – web) Panamá.- Desde el stand de SERTV en la Feria Internacional del Libro, estrenará Zona 33 el nuevo programa revista de Sertv Radio que podrás escuchar todos los viernes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. por Nacional 101.7 FM y la plataforma YouTube de @nacionalfmpanama. Zona 33 brindará información completa, dinámica e interactiva para mantener a la audiencia conectada con el programa.

Empieza a disfrutar una vida intencional, durante una hora completa en Zona 33 a partir del viernes 18 de agosto, presentado por la periodista y coach de liderazgo Michelle Domínguez quien reprogramará tu mente en un viaje de crecimiento personal que te permitirá alcanzar tu máximo potencial.

Zona 33 es tu podcast en la radio cada semana con entrevistas one to one con especialistas en tema de psicología, psiquiatría, científicos, docentes, coaches de nutrición, liderazgo, personal trainers, profesionales nacionales e internacionales en todas las áreas y capítulos especiales.

Sintoniza el gran estreno de Zona 33 por Nacional 101.7 FM desde este viernes 18 de agosto a las 3:00 p.m.

Fuente/Foto: SERTV