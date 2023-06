Llega por primera vez a Panamá The U for You Experience, una experiencia inmersiva y sensorial de orientación educativa

-Cientos de jóvenes panameños tendrán acceso al primer espacio personalizado en donde podrán encontrar programas educativos de estudios superiores en el extranjero-

“Más que una feria de universidades, The U for You Experience es un espacio para conectar con las emociones de los jóvenes y guiarlos en su proceso de selección del programa educativo de sus sueños”

(8/Jun/2023 – web) Panamá.- The U for You, empresa líder en asesoría educativa internacional, presenta la primera experiencia inmersiva y sensorial en la región que revolucionará el sector educativo y transformará la vida de cientos de jóvenes panameños. The U for You Experirence 2023, Feria de Universidades Internacionales se realizará el próximo 23 y 24 de junio en el Hotel Megapolis.

The U for You Experience, tendrá una duración de dos días, en donde le brindará a los estudiantes y a sus familias la oportunidad de explorar opciones educativas internacionales de alta calidad. Dentro del evento se ofrecerán más de 800 opciones educativas alrededor del mundo.

Más allá de las diversas propuestas académicas, uno de nuestros objetivos es el contar con un espacio integral, en donde además de recibir información, el participante viva un momento de introspección, conecte con las emociones y dudas que surgen cuando se encuentran en el momento más importante de su vida, el momento en donde deben tomar la decisión de qué y dónde estudiar.

La zona inmersiva, incorpora un entorno simulado, en donde el estudiante podrá explorar emociones, sensaciones y sentimientos que lo ayudarán a definir el proceso para la toma de decisiones en su futuro. Además, cada estudiante contará con el acompañamiento personalizado de nuestros project managers de educación, los mismos estarán para ayudarles mediante metodologías integrales que le permitan al estudiante elegir el camino educativo que mejor se adapte a sus intereses, habilidades y metas profesionales.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de poder intercambiar vivencias junto a exalumnos que ya han realizado sus estudios en el extranjero. La feria también contará con un espacio de mercadito, comida y otras amenidades que complementan la experiencia de los asistentes.

Melanie Milanés, fundadora y organizadora de The U for You Experience 2023, cuenta que esta iniciativa llegó a Panamá para impactar el sector educativo y darle un giro de 180° a la vida de cientos de panameños, ya que recibirán el acompañamiento y guía adecuada en esta tan importante etapa de sus vidas, su futuro.

Luis Oliva, Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), destaca que el apoyo de la entidad a la feria de educación es debido al desarrollo del Hub Digital de las Américas. Con una inversión de más de 60 millones de dólares en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se busca atraer empresas internacionales que requieran un recurso humano capacitado. Se espera que los profesionales provengan tanto de universidades nacionales como del extranjero para poner en práctica sus conocimientos en estas empresas de innovación.

A través de la educación internacional, en The U for You, buscan transformar las vidas de cientos de estudiantes. Panamá necesita más personas con una visión global y que busquen generar impactos positivos para el desarrollo y continuo crecimiento del país.

The U for You Experience es un evento gratuito y exclusivo que cuenta con cupos limitados, debes separar el suyo para poder asistir, el link de registro ya está disponible en la web www.eventos.theuforyou.com y para mayor información les invitamos a seguir las redes sociales de @theuforyou.

Vía pressnmusic