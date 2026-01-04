Logran consenso para la conservación y manejo sostenible de Isla Escudo de Veraguas

MiAMBIENTE y comunidades acuerdan plan de protección para la Isla Escudo de Veraguas

• Tras un diálogo productivo en David, se acordó la presencia inmediata de guardaparques y policía ambiental para proteger la biodiversidad de la Isla Escudo de Veraguas.

(04/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) David, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), liderado por el ministro Juan Carlos Navarro, alcanzó un consenso integral con más de 60 representantes de autoridades nacionales, locales y tradicionales para garantizar la conservación de la Isla Escudo de Veraguas Degó. El acuerdo, logrado tras una sesión de trabajo en la ciudad de David, establece las bases para un modelo de desarrollo sostenible que proteja la biodiversidad excepcional de este Paisaje Protegido.

Fortalecimiento de la vigilancia y control territorial

Como parte de los acuerdos inmediatos, se determinó el establecimiento de presencia permanente de guardaparques de MiAMBIENTE en la Isla Escudo de Veraguas, quienes contarán con el respaldo operativo de la Policía Ambiental. Esta medida incluye la construcción de un refugio permanente en el sitio y el inicio de patrullajes continuos para frenar el deterioro de los recursos naturales.

El plan contempla además realizar una evaluación ecológica rápida para determinar el estado actual de los ecosistemas marinos y terrestres. Navarro subrayó que se respetará la resolución número 95 de 2009, que otorgó el estatus de área protegida a la zona, mientras se avanza en la elaboración de un Plan de Manejo definitivo que integre la participación de un consejo científico y un comité asesor con todas las partes interesadas.

Protección de especies endémicas y biodiversidad

La Isla Escudo de Veraguas es reconocida internacionalmente por albergar especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, como el perezoso pigmeo y el colibrí Amazilia. El nuevo esquema de gestión busca salvaguardar estos ejemplares, junto con los arrecifes de coral y la biodiversidad marina que han convertido a la isla en un centro de interés para la investigación científica global.

El ministro Navarro explicó que las normativas recientes han permitido detener procesos de degradación ambiental, y que el objetivo es convertir el área en un polo de conservación donde actividades como el ecoturismo regulado y la pesca artesanal de subsistencia generen beneficios económicos sin comprometer el patrimonio natural.

Participación comunitaria y diálogo institucional

En el encuentro participaron diputados de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y las gobernadoras de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca. Ausencio Palacios, vocero de las organizaciones indígenas, resaltó que el diálogo permitió incorporar propuestas para ordenar el turismo bajo criterios técnicos.

Por su parte, Manuel Sanjur, de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, y el alcalde Wilbur Martínez Dixon, coincidieron en la importancia de equilibrar la protección del «Edén» panameño con el bienestar social. Navarro concluyó reafirmando el compromiso del Estado de proteger la Isla Escudo de Veraguas como un recurso único, promoviendo una educación ambiental que fortalezca la identidad y la importancia ecológica de este territorio insular.