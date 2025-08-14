Ludoteca Viajera del MIDES cautiva a más de 600 niños en la Feria del Libro

Más de 600 niños disfrutan de la Ludoteca Viajera del MIDES en la Feria Internacional del Libro

Escritores nacionales presentan sus obras en la Ludoteca Viajera, que ha beneficiado a más de 6 mil niños en comunidades vulnerables.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En sus primeros tres días de participación en la Feria Internacional del Libro, la Ludoteca Viajera del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha recibido a más de 600 niños, consolidándose como uno de los espacios más visitados por familias en el Centro de Convenciones Atlapa.

Este espacio interactivo, diseñado para fomentar el aprendizaje a través del juego, ofrece cinco áreas temáticas: inteligencia emocional, educación significativa, juegos colaborativos, manualidades y cuentacuentos. La propuesta no solo entretiene, sino que también impulsa el desarrollo cognitivo y la creatividad infantil.

Durante las sesiones de cuentacuentos, autores como María Isabel Salas, Zuly García, Aguilar Martínez y Esther Levy presentaron sus obras literarias, generando momentos mágicos que estimularon la imaginación de los niños. Se espera que más de 14 escritores de literatura infantil participen en la Ludoteca hasta el domingo 17 de agosto.

María de Gracia, visitante de la feria, destacó la experiencia: “Me pareció fascinante y muy interactiva”. Su hijo Miguel, de 8 años, disfrutó armando rompecabezas en una de las estaciones lúdicas.

Desde su creación, la Ludoteca Viajera ha recorrido diversas regiones del país, incluyendo comarcas indígenas y comunidades de difícil acceso, donde ha beneficiado a más de 6 mil niños mediante ferias, jornadas sociales y talleres educativos.

En los próximos días, autores como Elein Vaccaro, Silvia Fernández, Carolina Duarte, Kidda Lucas, Cristina Oses, Rosalba Alarcón, Gilma Romero, Moisés Pascual y Katia Malo presentarán sus obras en este espacio cultural que promueve la lectura en un entorno seguro y enriquecedor.