La Red de Oportunidades se convierte en motor educativo para 41.979 madres con hijos en edad escolar

Madres Ngäbe impulsan a sus hijos a la excelencia académica con el apoyo de la Red de Oportunidades

• El programa MIDES beneficia a 41.979 mujeres a nivel nacional, transformando el aporte económico en cuadernos, uniformes y oportunidades educativas que facilitan la superación de la pobreza.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) conmemora el Día de la Madre destacando historias de éxito en la Comarca Ngäbe–Buglé, donde las transferencias condicionadas de la Red de Oportunidades están cambiando el futuro de miles de familias. Este programa, diseñado para integrar a hogares en situación de vulnerabilidad al desarrollo nacional, garantiza el acceso a servicios esenciales de salud y educación.

La historia de los hermanos Edgar, Marelis y Yoalys Rodríguez, quienes residen lejos de la capital en condiciones de adversidad, ilustra el impacto del programa. A pesar de la falta de electricidad e internet, estos niños sobresalen académicamente, impulsados por sus madres.

Edgar Rodríguez, de 12 años, alcanzó el segundo mejor promedio del Centro Educativo Cerro Otoe con una calificación final de 4.7. Su hermana, Marelis, de 10 años, es cuadro de honor con un promedio de 4.4. Por su parte, Yoalys Yarabis Rodríguez, de 8 años, cursa segundo grado en la Escuela de Hato Chamí con un promedio de 4.6, obteniendo incluso 5.0 en inglés.

El Respaldo de la Madre y el MIDES

La perseverancia de estos estudiantes se apoya en el respaldo económico estatal. Estas familias son beneficiarias de la Red de Oportunidades, un programa que entrega transferencias económicas para la adquisición de útiles, uniformes y otros materiales esenciales para la escolarización.

Olivia, madre de Edgar y Marelis, expresó su orgullo: “Ellos quieren un futuro distinto. Yo creo que la educación es el camino para salir de la pobreza y sé que llegarán lejos”. Olivia reconoció que sin la transferencia del MIDES, sostener los estudios de sus hijos habría sido casi imposible.

Solo en la Comarca Ngäbe–Buglé, el programa alcanza a 16.331 mujeres beneficiarias. A nivel nacional, la Red de Oportunidades apoya a 41.979 mujeres con hijos en edad escolar. La maestra de Edgar, Flor Santamaría, lo calificó como un estudiante ejemplar, admirando su perseverancia y su fuerza por superar las limitaciones que lo rodean.

Sueños Profesionales Impulsados por el Programa

La educación se convierte en el vehículo para cumplir sus aspiraciones profesionales. Edgar ya tiene claro que quiere ser policía, imaginándose luciendo el Kepy y brindando seguridad a su comunidad. Sus calificaciones reflejan esta disciplina, con un 4.9 en expresión artística y tecnología.

Yoalys, la hermana menor, sueña con vestir una bata blanca. Su madre, Mitzila Rodríguez, también beneficiaria de la Red de Oportunidades, la lleva diariamente a la escuela y luego camina largas distancias para vender artesanías. Mitzila, quien solo pudo asistir a la primaria, asegura que lo que busca es que su hija llegue más lejos que ella. Yoalys, que vive en una casa sencilla de madera y zinc, afirma que, cuando sea doctora, le regalará una casa a su mamá.

Pablo González, director comarcal del MIDES, sostiene que la historia de estas familias ejemplifica el buen uso de las transferencias económicas. El objetivo del programa es apoyar a madres como Olivia y Mitzila, quienes viven en situación de vulnerabilidad, y ayudarlas a desarrollar emprendimientos sostenibles.

Sobre el Programa Social

Según cifras del MIDES, la comunidad con mayor número de beneficiarios (hombres y mujeres) se encuentra en la Comarca Ngäbe–Buglé, con 16.373 inscritos, seguida por Chiriquí (3.894) y Bocas del Toro (3.762). La mayoría de los beneficiarios tienen entre 30 y 59 años (36.922 personas).