Dirección Área Canalera del MOP atiende drenaje obstruido y ejecuta mantenimiento de vías

MOP intensifica mantenimiento vial y pluvial en Calidonia y Cabo Verde

• Las labores de mantenimiento vial y pluvial del MOP se concentraron en Calidonia, donde se liberaron tuberías cerca del Hospital del Niño, y se extendieron a Cabo Verde con la limpieza profunda del drenaje soterrado.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El equipo especializado de la Dirección de Área Canalera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolló una extensa jornada de mantenimiento MOP vial y pluvial en diversos puntos de la ciudad capital. Estas operaciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios y optimizar la movilidad, siendo parte integral de la programación rutinaria de la Dirección.

Atención de Obstrucción Crítica en Calidonia

Uno de los focos de acción se concentró en el corregimiento de Calidonia, específicamente en el área cercana al Hospital del Niño. En este sector, las cuadrillas intervinieron de manera urgente para atender la obstrucción de la línea de tubos del sistema pluvial. La acumulación de desechos de origen comercial fue identificada como la causa principal del bloqueo.

Para restablecer el flujo de las aguas de manera inmediata, el personal de atención rápida utilizó herramientas especializadas, como la cinta de desagüe, logrando liberar las tuberías afectadas.

Parcheo Asfáltico para Mejorar la Calzada

De forma paralela a las labores pluviales, los equipos del MOP ejecutaron trabajos de colocación de material asfáltico caliente. La intervención se realizó en la calzada existente en Calidonia, utilizando tres toneladas de mezcla.

Este esfuerzo de mejora se concentró en la intersección de la avenida México con calle 33, en un punto estratégico antes de la conexión con la avenida Balboa, con el objetivo de optimizar las condiciones de rodadura en una vía de alto tránsito.

Limpieza Profunda del Sistema Soterrado en Cabo Verde

Adicionalmente, las cuadrillas de mantenimiento MOP avanzaron con las tareas de limpieza profunda del sistema pluvial soterrado en el sector de los multifamiliares de Cabo Verde. Esta zona es vulnerable a la acumulación de sedimentos y desechos, los cuales reducen la capacidad de conducción del drenaje y aumentan el riesgo de inundaciones.

MOP inicia plan de inversión para la rehabilitación de puentes, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/mop-inicia-plan-inversion-rehabilitacion-puentes/

Estas acciones integrales de mantenimiento vial y pluvial tienen el propósito de reducir riesgos de inundaciones en zonas críticas y ofrecer condiciones de movilidad más seguras y eficientes para los residentes y usuarios de la capital.