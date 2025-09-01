Mantenimiento pluvial Panamá: MOP refuerza limpieza en Ancón y Albrook

Obras Públicas intensifica trabajos de drenaje en puntos críticos de la capital

Cuadrillas del MOP y empresas contratistas ejecutan trabajos de mantenimiento pluvial en puntos estratégicos de la capital, como Avenida de Los Mártires y Udelas.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Área Canalera, intensifica las labores de mantenimiento vial y recuperación del sistema de drenaje pluvial en diversos sectores del corregimiento de Ancón, como parte de su estrategia preventiva ante la temporada lluviosa.

En colaboración con la empresa contratista Caribe, se realizaron trabajos de limpieza en el sector de Albrook, específicamente en el área contigua a la piscina frente a las instalaciones de Udelas. En este punto se detectó una alta acumulación de sedimentos y residuos que obstruían el flujo de agua, por lo que se procedió a la rehabilitación de cunetas y tragantes para restablecer la capacidad hidráulica del sistema.

Asimismo, en la transitada Avenida de Los Mártires, se ejecutaron labores de limpieza profunda y restablecimiento de las líneas pluviales, con el apoyo técnico de Metrovial. Las cuadrillas emplearon maquinaria especializada para remover los materiales que bloqueaban la red, lo que permitirá una evacuación más eficiente del agua y reducirá el riesgo de anegaciones en esta vía principal.

El ingeniero David Cedeño, director del Área Canalera del MOP, destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento preventivo que busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial y reforzar la seguridad vial en zonas estratégicas de la capital.

El MOP reafirma su compromiso con la infraestructura urbana y exhorta a la ciudadanía a colaborar con el cuidado del entorno, evitando el depósito de desechos en áreas de drenaje. Estas intervenciones son clave para mitigar los efectos de las lluvias y proteger a las comunidades vulnerables.