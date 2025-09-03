MOP anuncia mantenimiento nocturno en el Puente de las Américas a partir del 5 de Septiembre

Mantenimiento del Puente de las Américas afectará el tránsito nocturno desde el 5 de septiembre

Como parte de un proyecto de evaluación, el MOP llevará a cabo labores de reparación de la rodadura de losa en el Puente de las Américas, por lo que solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias.

Se insta a los conductores a mantener una velocidad máxima de 40 km/h y seguir la señalización debido a los trabajos nocturnos que se realizarán en el Puente de las Américas.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó a la ciudadanía que se llevarán a cabo importantes trabajos de reparación en la rodadura de la losa del Puente de las Américas, como parte del proyecto integral de “Mantenimiento y Evaluación” de esta icónica estructura. Las labores, que buscan garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se realizarán en un horario especial para minimizar las afectaciones.

Según el cronograma proporcionado por la entidad, los trabajos comenzarán a partir del próximo viernes 5 de septiembre de 2025. Las operaciones se efectuarán exclusivamente en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 3:30 a.m.

Con el objetivo de resguardar a los trabajadores y a los conductores, el MOP ha implementado un estricto plan de seguridad vial. Se recomienda encarecidamente a los automovilistas que transiten por la zona que presten especial atención a las instrucciones del personal de seguridad, respeten la señalización instalada en el sitio y, de manera crucial, mantengan una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

El MOP ha manifestado sus disculpas por los posibles inconvenientes que estas labores puedan generar y ha expresado su agradecimiento por la comprensión y colaboración de la comunidad durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.