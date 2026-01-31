El Ministerio de Obras Públicas intensifica el mantenimiento vial en La Chorrera

Ejecutan labores de drenaje y mantenimiento vial en La Chorrera para mejorar la movilidad

• Cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas intervinieron sistemas de drenaje y rehabilitaron tramos de la Carretera Panamericana en el sector de Panamá Oeste.

(31/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha puesto en marcha un operativo de mantenimiento vial en La Chorrera con el fin de atender las solicitudes ciudadanas y optimizar las condiciones de movilidad en diversas rutas estratégicas de este distrito. Las labores, ejecutadas por cuadrillas especializadas, comprenden tanto la rehabilitación de la carpeta asfáltica como la limpieza profunda de los sistemas de drenaje pluvial para prevenir afectaciones por acumulación de agua.

Optimización del sistema de drenajes pluviales

En el área de Las Albertas, específicamente en el cruce de la calle Y Oeste con la avenida Santiago Barraza, la sección de Drenajes Pluviales de la Dirección Regional N.° 1 llevó a cabo la intervención de un cajón de registro. Mediante el uso de un camión Vactor, el personal técnico logró restablecer el flujo en una línea de tubería de 45 centímetros de diámetro.

Esta intervención resulta fundamental para asegurar el escurrimiento de las aguas de lluvia, minimizando los riesgos para los peatones y los conductores que transitan por esta zona. La relevancia de este punto radica en que funciona como una de las vías de acceso principales para los visitantes que acuden a la edición número 65 de la Feria Internacional de La Chorrera, ubicada en el corregimiento de Barrio Balboa.

Rehabilitación de la Carretera Panamericana y retornos

Bajo la coordinación del ingeniero Alexander Barsallo, director regional de la institución, se procedió a la restauración de dos tramos críticos en el carril de la Carretera Panamericana que conecta con el sector de Costa Verde. Para estas reparaciones, se destinaron 12 toneladas de asfalto caliente, permitiendo recuperar la superficie de rodamiento en esta vía de alta densidad vehicular.

Adicionalmente, el personal del MOP trabajó en la rehabilitación de un carril de retorno situado 500 metros después del punto anterior. Esta sección es utilizada como carril de aceleración para quienes se dirigen hacia el centro de La Chorrera y comunidades aledañas, beneficiando directamente a cientos de usuarios que dependen de esta arteria vial para sus desplazamientos diarios.

Medidas de seguridad y compromiso institucional

Como medida preventiva antes del inicio de las actividades, el Ministerio de Obras Públicas instaló los dispositivos de señalización necesarios y el señalamiento horizontal correspondiente. Estas acciones se tomaron para alertar a los usuarios de la vía y asegurar que circularan con precaución durante el desarrollo de las obras. Con la ejecución de estos proyectos, la entidad reitera su compromiso con el mejoramiento continuo de la red vial nacional y la seguridad de los ciudadanos en el distrito de La Chorrera.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: