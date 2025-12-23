MOP intensifica mantenimiento vial en Los Santos con parcheo en Macaracas

Aplicación de asfalto refuerza el mantenimiento vial en Los Santos



• Cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas aplicaron 40 toneladas de mezcla asfáltica en Macaracas para optimizar las rutas de conexión y el transporte en la provincia.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutó una nueva jornada de mantenimiento vial en Los Santos, logrando la aplicación de 40 toneladas de mezcla asfáltica caliente en el distrito de Macaracas. Estas acciones forman parte de la estrategia institucional para rehabilitar las calles internas y las rutas estratégicas que conectan a la población santeña.

Programación rotativa por corregimientos

Las labores de parcheo se fundamentan en una planificación semanal que se desplaza por diferentes corregimientos de la provincia. El propósito de este despliegue es optimizar las condiciones de rodadura en las vías utilizadas por residentes, transportistas, comerciantes y el sector productivo de la región.

Impacto en la conectividad regional

Iván Espino, director regional del MOP en Los Santos, explicó que estas intervenciones permiten atender de forma progresiva los puntos críticos identificados en la red vial provincial. El funcionario destacó que la planificación semanal busca brindar un servicio eficiente a la ciudadanía mediante la mejora constante de las infraestructuras terrestres.

Resultados del mes de diciembre

Durante el presente mes, las cuadrillas han extendido los trabajos de rehabilitación hacia el corregimiento de Llano de Piedra y la carretera que conduce hacia Tonosí. Estas mejoras impactan positivamente en el flujo vehicular de una de las rutas de conexión más importantes de la provincia de Los Santos.