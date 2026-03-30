MOP intensifica plan de mantenimiento vial en Los Santos con 190 toneladas de asfalto

• El Ministerio de Obras Públicas aplicó 190 toneladas de material asfáltico en diversos distritos de la provincia para optimizar la red de carreteras y drenajes.

(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fortaleció el mantenimiento vial en Los Santos mediante la aplicación de 190 toneladas de material asfáltico caliente durante la última semana. Las labores se concentraron en los distritos de Las Tablas, Guararé, Macaracas, Tonosí y Los Santos, como parte de una estrategia provincial para mejorar la superficie de rodadura y la conectividad regional.

Alcance de los trabajos de rehabilitación

Las cuadrillas de la institución han ejecutado jornadas continuas de parcheo que abarcan tanto calles residenciales como vías principales. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran La Espigadilla, Tres Quebradas, Orea Arriba, Guararé Arriba, San Miguel y La Tronosa. Asimismo, se realizaron intervenciones en la carretera que comunica Llano de Piedra con Tonosí.

El director regional del MOP en Los Santos, Iván Espino, detalló que se ha implementado una logística de trabajo integral. Según el funcionario, la institución aprovecha la actual temporada seca para intervenir la red vial de manera profunda, asegurando que las rutas mantengan condiciones óptimas para el tránsito vehicular.

Prevención y sistema de drenajes

Además de la colocación de asfalto, el plan contempla el mantenimiento del sistema de drenaje pluvial. Las labores incluyen la limpieza de cunetas en diversos puntos de la provincia. Espino explicó que estas acciones tienen como objetivo garantizar el funcionamiento adecuado de los desagües, una medida preventiva fundamental para reducir los riesgos de inundaciones una vez inicie la temporada lluviosa en la región.

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