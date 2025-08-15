Mantenimiento vial nocturno en la Autopista Arraiján – La Chorrera se extiende hasta el 22 de agosto

Continúan trabajos nocturnos de mantenimiento vial en la Autopista Arraiján – La Chorrera

Las labores incluyen limpieza, drenaje y seguridad vial, como parte del proyecto de rehabilitación de la autopista.

Más de 100 mil vehículos se benefician del mantenimiento vial en este corredor clave de Panamá Oeste.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con el mantenimiento vial nocturno en la Autopista Arraiján – La Chorrera, mediante cierres parciales de carriles en ambos sentidos de circulación.

Las labores incluyen limpieza de la zona central con doble barrera, mantenimiento de tragantes tipo parrilla, retiro de sedimentos y mejoras en el sistema de drenaje, acciones clave para reforzar la seguridad vial en este importante corredor de Panamá Oeste.

Estas intervenciones forman parte de la fase de mantenimiento del proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista, y se extenderán hasta el viernes 22 de agosto. En el tramo La Chorrera → Arraiján, los trabajos se realizarán de 8:00 p.m. a 3:00 a.m., mientras que en el sentido Arraiján → La Chorrera, el horario será de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Para reducir el impacto en el tránsito, el MOP ha desplegado banderilleros y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, quienes coordinan el flujo vehicular y resguardan la seguridad de conductores y trabajadores.

El MOP exhorta a los usuarios a conducir con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en sitio. Asimismo, ofrece disculpas por las molestias temporales que puedan surgir, reiterando que estos trabajos son necesarios para garantizar una autopista más segura y funcional para los más de 100 mil vehículos que transitan diariamente por la Autopista Arraiján – La Chorrera.