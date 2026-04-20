La Marcha por la Ciencia en Panamá destaca la evidencia científica como motor de desarrollo

El Biomuseo fue el escenario de la décima Marcha por la Ciencia en Panamá, un evento que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la ciencia en la solución de problemas nacionales.
Fundación Ciencia en Panamá celebra 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá
• La Fundación Ciencia en Panamá y la Senacyt conmemoraron una década de movilización civil para resaltar el papel de la investigación en el desarrollo sostenible del país.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Ciencia en Panamá, con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), celebró la décima edición consecutiva de la Marcha por la Ciencia en Panamá. Bajo el lema “La ciencia como motor sostenible del país: 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá”, la actividad tuvo lugar en las instalaciones del Biomuseo, en la Calzada de Amador, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el valor de la evidencia científica para enfrentar los desafíos nacionales.
Un movimiento civil por la evidencia científica
La iniciativa, que tiene sus raíces en los Estados Unidos, se ha consolidado como un movimiento civil a nivel global. Su propósito fundamental es posicionar en la agenda pública el rol determinante que la ciencia desempeña en la vida diaria de las personas. En este sentido, la Fundación Ciencia en Panamá enfatiza la urgencia de que el diseño y la ejecución de las políticas públicas en el país se sustenten en hallazgos y evidencias comprobables.
Colaboración institucional y educación
La Marcha por la Ciencia en Panamá cuenta con el respaldo de las organizaciones científicas más relevantes del país. Estas instituciones se han agrupado para visibilizar el impacto de la investigación en la estructura social y promover una educación basada en fundamentos científicos. El evento se ratifica como una herramienta esencial para proyectar la ciencia como una palanca indispensable para el progreso integral de la nación.
Actividades y crecimiento del evento
Durante la jornada conmemorativa, los asistentes participaron en diversas actividades que incluyeron puestos interactivos de ciencia, expresiones artísticas para todas las edades, charlas y exhibiciones especializadas. Estas adiciones reflejan el crecimiento del evento a lo largo de su primera década. La celebración culminó con una caminata que recorrió la Calzada de Amador partiendo desde el Biomuseo, reafirmando el compromiso de la comunidad científica con el desarrollo sostenible.
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