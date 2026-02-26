AmCham Panamá presenta su nueva Junta Directiva para el período 2026

Mariela de la Guardia Oteiza toma posesión como presidenta de AmCham Panamá

• Con una gestión centrada en la inversión, la ética empresarial y los criterios ASG, Mariela de la Guardia Oteiza liderará la organización durante el ciclo 2026.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá (AmCham Panamá) celebró la toma de posesión de su nueva presidenta, Mariela de la Guardia Oteiza, junto a la Junta Directiva que liderará la organización durante el período 2026. El acto, realizado en el Hotel Hyatt Regency Panamá City, contó con la participación de representantes del sector público y privado, miembros del cuerpo diplomático y aliados estratégicos, consolidando la relevancia de la cámara en el entorno empresarial.

Compromiso con la cooperación bilateral

Durante la ceremonia, se destacó la función de AmCham Panamá como plataforma fundamental para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la inversión entre Panamá y Estados Unidos. El evento contó con la intervención de Luis Laguerre, presidente de la organización en 2012; S.E. Kevin Marino Cabrera, Embajador de los Estados Unidos en Panamá; y S.E. Astrid Ábrego, Viceministra de Comercio Exterior de la República de Panamá.

La presidenta entrante, Mariela de la Guardia Oteiza, es abogada socia en Icaza González Ruiz y Alemán desde 2009, especializada en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. De la Guardia ha asesorado a múltiples empresas multinacionales bajo el régimen SEM y ha tenido una participación activa en la redacción de proyectos de ley. Su trayectoria en la cámara incluye la presidencia del Comité de Legislación e Impuestos (2017-2018) y diversos cargos en la Junta Directiva desde 2019.

Pilares estratégicos para el 2026

La presidenta saliente, Niurka Montero, resaltó el impacto de su gestión y la importancia de la continuidad institucional, señalando en tercera persona que la visión de su sucesora seguirá impulsando el crecimiento de la organización. Por su parte, de la Guardia Oteiza anunció que su hoja de ruta para este periodo se centrará en tres pilares:

• Relaciones Comerciales: Fortalecimiento de la cooperación bilateral Panamá-Estados Unidos.

• Crecimiento Sostenible: Fomento de la inversión basada en la ética empresarial y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

• Valor al Miembro: Generación de espacios de diálogo y acceso a conocimiento estratégico para las empresas que integran la cámara.

Composición de la Junta Directiva

La directiva que acompañará a la nueva presidenta está integrada por destacados líderes: Malcolm Muñoz (Vicepresidente), Julio Díaz Cohen (Tesorero) y Eyda Varela (Secretaria). Como directores figuran Paula Alzate, Juan Carlos Arias, Juan Antonio Boyd, Jonathan Díaz, Alyssa Lince, Patricia Planells, Sandra Miró y Niurka Montero (Past President).

Adicionalmente, el cuerpo directivo cuenta con la asesoría y experiencia de exoficios y expertos como Luis Laguerre, Thomas Kenna, Timothy Cannon, Dacil Acevedo, Miguel Bolinaga, Jean Pierre De Roux, Doriana Hun y Jorge Barnett, quienes trabajarán en mantener a AmCham Panamá como una de las organizaciones empresariales más influyentes de la región.

