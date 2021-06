Marriott International se une a la celebración del Mes del Orgullo LGBTQ+ en Panamá

(7/Jun/2021 – web) Panamá.- Los hoteles de lujo de Marriott International en la Ciudad de Panamá se unen a la celebración del Mes del Orgullo LGTBQ+ con un llamado a abrazar la diversidad. El JW Marriott Panama y el W Panama, además, llenarán de color sus espacios y propuestas en restaurantes durante junio como parte del Pride Month.

En Punta Pacífica, JW Marriott Panama lanzó Pride & Joy con Jossie Jiménez como su imagen. Esta tarifa especial que contempla estadía, pantuflas y almohadas con decoración de Mr & Mr o Mrs & Mrs, botella de vino, pastilla de jabón multicolor para la tina de baño en la habitación y desayuno, así como early check in y late check out.

Paralelo, el hotel lucirá en su sky lobby una pieza del artista internacional Porroncio llamada Traveling in Colors, la cual plasma junto a nuestra emblemática torre la representación en colores de la igualdad e inclusión enmarcando el mes más colorido del año; y tendrá el Retro Passport Challenge, una selección de cocteles alusivos al Mes del Orgullo, tal es el caso de I want to Break Free en el Lobby Bar Cava15, Rocketman en el restaurante Masi y We R Who We R en el restaurante Azul.

“Marriott otorga gran importancia a la diversidad y la inclusión desde 1927, estas guardan una relación muy estrecha con nuestros valores principales y nuestros objetivos estratégicos empresariales. Apoyar y mejorar el turismo LGBTQ+ es para nosotros una forma significativa de expresar sus valores y el compromiso inquebrantable con la inclusión. En el caso de Panamá, orgullosamente podemos decir que los hoteles han apoyado a las diferentes organizaciones de la comunidad en el país, y participado con actividades, entrenamientos, conversatorios en los últimos años”, dijo Demetrio Maduro, Chief del Business Council de Marriott International en Panamá.

En Calle 50, el también W Panama lucirá una obra alusiva al Pride Month, en esta ocasión creada por el artista panameño, el talentoso Juan Valenzuela. Desde la ciudad de Boquete, este pintor traerá vida y color a un lienzo en el que se verán manos unidas, que representan la igualdad, el respeto y la unión entre todos independientemente de sus diferencias, consciente de que amor es amor. Juan es reconocido por utilizar diferentes técnicas de pintura como óleo, acrílico, trazos digitales, entre otros.

Además, el público podrá deleitarse con un combo especial que incluye una hamburguesa multicolor – con torta de res, bacon, queso suizo y pimentón- y coctel en el restaurante La Cajita.

