Más de 10 mil panameños caminaron por el cáncer y el Instituto Oncológico Nacional

Más de 10 mil personas participaron en la XXVI Caminata Familiar Susie Thayer 2025 en apoyo al Instituto Oncológico Nacional

Con camisetas blancas y amarillas, miles de panameños caminaron por sus seres queridos afectados por el cáncer

(24/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con una participación masiva que superó las 10 mil personas en todo el país, la XXVI Caminata Familiar Susie Thayer 2025 reafirmó el compromiso ciudadano con la lucha contra el cáncer y el fortalecimiento del Instituto Oncológico Nacional. Bajo el lema “Y tú, ¿por quién caminas?”, Fundacáncer lideró esta jornada de concientización que se desarrolló simultáneamente en la Cinta Costera, La Chorrera, Colón, Penonomé, Santiago, Chitré, Tolé y David.

Vestidos con camisetas blancas y la emblemática camiseta amarilla —símbolo de los pacientes y sobrevivientes— los participantes caminaron en honor a familiares y seres queridos afectados por la enfermedad, promoviendo la detección temprana y el abordaje integral del cáncer.

Este año, los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de un moderno equipo de ultrasonido para el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional, herramienta clave para mejorar la precisión y oportunidad de los diagnósticos oncológicos en Panamá.

“Cada paso dado esta mañana representa un recordatorio de que la prevención, la detección temprana y la solidaridad son claves para salvar más vidas. Esta caminata nos inspira a seguir trabajando con mayor fuerza para apoyar al Instituto Oncológico Nacional y brindar esperanza a miles de familias en Panamá”, expresó Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer.

Durante la jornada, pacientes, familiares, voluntarios, profesionales de la salud y empresas se unieron para visibilizar el impacto del cáncer en la calidad de vida de los panameños. Fernando Motta, presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, destacó que “la iniciativa es un reflejo de lo que podemos lograr cuando nos unimos como sociedad”.

Fundacáncer reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse activa en acciones de prevención, apoyo y solidaridad, agradeciendo a todos los que hicieron posible esta edición de la caminata.