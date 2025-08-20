Más de 300 panameños se capacitarán con Conecta Panamá en habilidades digitales de alta demanda

Senacyt lanza Conecta Panamá para impulsar el talento digital y cerrar brechas sociales

Conecta Panamá busca reducir la brecha digital e impulsar la inclusión social mediante licencias gratuitas de Coursera y formación especializada.

Conecta Panamá fortalece el talento digital y promueve la inclusión social en todo el país

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó oficialmente Conecta Panamá, la implementación nacional del proyecto regional Vincula LAC, respaldado por el Banco Mundial y la plataforma global de aprendizaje Coursera.

El programa, que se desarrollará entre agosto y diciembre de 2025, tiene como objetivo ampliar el acceso a la educación digital en áreas de alta demanda laboral como informática, marketing digital, análisis de datos, inteligencia artificial, emprendimiento y gestión de proyectos. Más de 300 personas en Panamá recibirán licencias gratuitas de Coursera, permitiéndoles acceder a cursos especializados y certificaciones reconocidas internacionalmente. Cada licencia podrá reutilizarse hasta dos veces durante los cinco meses de ejecución, lo que incrementará el alcance del proyecto.

“En la Senacyt estamos convencidos de que la innovación y la formación continua son claves para construir un país más competitivo, justo y conectado con las oportunidades”, afirmó la Dra. María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología.

Conecta Panamá está orientado a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión social, priorizando a mujeres, jóvenes desempleados, personas con discapacidad y comunidades indígenas y rurales. La iniciativa también busca alinear los contenidos formativos con las demandas reales del mercado laboral, fortaleciendo la empleabilidad y el desarrollo sostenible en sectores vulnerables.

Durante el evento de lanzamiento, autoridades nacionales, representantes del Banco Mundial, universidades, ONGs y juntas comunales firmaron una carta compromiso que formaliza la implementación de las licencias en sus respectivas comunidades. Esta acción refuerza el enfoque colaborativo entre gobierno, academia y sociedad civil.

Zac Rule, vicepresidente de Ventas Empresariales en Coursera, destacó que “Conecta Panamá ampliará el acceso a una educación de clase mundial para estudiantes de alto potencial en todo el país”. Por su parte, Yolanda Martínez, Gerente de Práctica de Desarrollo Digital para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, reafirmó el compromiso del organismo con iniciativas que promuevan la transformación digital y el desarrollo inclusivo.

Con esta estrategia, la Senacyt consolida su liderazgo en la implementación de Vincula LAC en Panamá y reafirma su compromiso con el desarrollo de competencias digitales como motor de innovación, empleabilidad e inclusión.