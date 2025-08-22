Más de 3,990 moradores se beneficiarán del nuevo proyecto ambiental en Darién

MiAMBIENTE lanza proyecto de conservación en Darién que beneficiará a 3,990 moradores

MiAMBIENTE coordina iniciativa de conservación y desarrollo comunitario en Darién con inversión de más de $45 millones.

El proyecto incluye restauración forestal, agroforestería, turismo sostenible y gobernanza participativa en zonas prioritarias.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Metetí, Darién, Panamá.- El Presidente de la República, S.E. José Raúl Mulino, junto al Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dio inicio al proyecto “GEF-8 Biomas de los Bosques Críticos de Panamá: Conservación Colaborativa de Darién”, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la protección ambiental y el desarrollo comunitario sostenible en la región.

Con una donación de $9.6 millones del Global Environment Facility (GEF) y una contrapartida de $15.1 millones del sector privado panameño, el proyecto beneficiará directamente a más de 3,990 indígenas, campesinos y afro-darienitas. Durante seis años, se impulsarán actividades como conservación de bosques, manejo forestal comunitario certificado, reforestación, agroforestería, agricultura orgánica, recuperación de tierras degradadas, conservación de fuentes hídricas y turismo comunitario.

El área de influencia incluye la Comarca Emberá Wounaan, Comarca Kuna de Wargandí y zonas prioritarias como el Parque Nacional Darién, la Reserva Hidrológica Serranía de Darién, Filo del Tallo-Canglón, Chepigana, Alto Darién, Matusagaratí y Punta Patiño (ambos Sitios Ramsar).

Coordinado por el Ministerio de Ambiente, el proyecto será implementado con apoyo de la FAO, ANCON, CCAD, MIDA, MICI, universidades nacionales, centros de investigación, organizaciones comunitarias y autoridades tradicionales. Se estructura en cuatro componentes: restauración acelerada de bosques, fortalecimiento institucional, inversión innovadora y coordinación regional.

El Presidente Mulino destacó que “esta iniciativa reafirma el compromiso de mi gobierno con el Darién, promoviendo una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos conjuntamente con la protección del bosque”.

El proyecto contempla la creación del Comité Local de la Reserva de la Biosfera de Darién, modelos de gobernanza participativa y un sistema integral de monitoreo forestal con trazabilidad, restauración y vigilancia comunitaria. Se espera generar empleos, cadenas de valor sostenibles y mercados certificados bajo estándares FSC.

🔑 Palabra clave destacada

conservación en

🧠 Titulares SEO

GEF y sector privado impulsan desarrollo sostenible en bosques críticos de Panamá

✍️ Resúmenes SEO