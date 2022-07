Más de 400 personas se capacitaron en materia de justicia de paz

(21/Jul/2022 – web) Panamá.- En el primer semestre del 2022, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) capacitó a 471 personas entre estudiantes y servidores públicos sobre la Ley 16 de 2012, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz.

Participaron estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Panamá, la U del Istmo, así como colaboradores de los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Trabajo y Desarrollo Laboral, y Ambiente.

Se les explicó qué es la Ley 16, cómo surge, quiénes intervienen, el rol de los jueces y mediadores comunitarios, sus competencias, método de selección, requisitos, sanciones, entre otros aspectos.

La subdirectora de la DRAC, Karen Palacios, destacó que las figuras que tienen un rol protagónico dentro de la Justicia Comunitaria de Paz son los alcaldes, jueces de paz y mediadores comunitarios, no obstante, existen otras instituciones dentro del sistema como la DRAC que tienen una función particular de colaboración y coordinación, pero no resuelven los casos.

Por otro lado, se realizaron capacitaciones dirigidas a los funcionarios de las Casas de Justicia Comunitaria de Paz y los mediadores comunitarios con la finalidad de fortalecer la justicia de paz y promover los métodos alternos de resolución de conflictos.

Fuente/Foto: Mingob