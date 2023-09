Matrículas abiertas para estudiar carreras técnicas con una beca del 60% en ITS by TAC

● ITS by TAC abre matrículas para sus carreras a nivel técnico superior en Gerencia de Tienda de Moda, Imagen Comercial de Moda y Operaciones Logísticas en Panamá, con una beca de estudios del 60%.

● Las carreras técnicas de ITS by TAC, avaladas por el Ministerio de Educación, tienen una duración de 6 cuatrimestres, cuentan con una modalidad presencial y con horarios de 6:00 p.m. a 9:20 p.m.

(18/Sep/2023 – web) Panamá.- El Instituto Superior by TAC (ITS by TAC) creado en 2017 y certificado por el Ministerio de Educación (aprobados bajo el resuelto 2329-AL del 30 de agosto del 2022), abre la convocatoria para inscribirse y estudiar en sus tres carreras a nivel técnico superior, enfocadas en el retail, la moda y el servicio al cliente, carreras que responden a las actuales demandas y necesidades del mercado.

Dentro de las carreras que ofrece ITS by TAC, se encuentra el Técnico Superior en Gerencia de Tienda de Moda para aquellos que les interesa aprender a manejar la rentabilidad, mercados y operaciones generales de un negocio de retail. También cuenta con el Técnico Superior en Imagen Comercial de Moda, una carrera para los que les apasiona las nuevas tendencias, aprender sobre las actividades de promoción de ventas dentro de una tienda y gestionar experiencias comerciales para el consumidor. Y por último, el Técnico Superior en Operaciones Logísticas para adquirir conocimientos en el manejo de las operaciones de almacenaje y logística de un negocio de retail, teniendo en cuenta los requisitos establecidos y normativa legal del país.

En su búsqueda de transformar y evolucionar el nivel educativo y profesional de los jóvenes, el Instituto Superior provee formación con becas de hasta el 60%, las cuales son posibles gracias a la financiación de la Fundación a la que pertenece, Fundación Estudio TAC. Así cada estudiante solo tendrá que cubrir B/. 20.00 de matrícula y B/. 36.00 por cada asignatura matriculada. Esto surge de su principal objetivo de darle la oportunidad a jóvenes en Panamá de estudiar y prepararse para la vida profesional, sin ninguna limitación.

Cada carrera tiene una duración de 6 cuatrimestres y la modalidad de estudios es presencial con horarios de clases desde las 6:00 p.m. hasta las las 9:20 p.m., con el fin de que los estudiantes puedan cumplir con sus otros deberes. Actualmente, las instalaciones de ITS by TAC se encuentran ubicadas en Ciudad de Panamá, en Torre de las Américas.

Los jóvenes y adultos interesados en estudiar sus carreras técnicas, deberán matricularse antes del 22 de septiembre 2023 a través del 6317-0216. También encuentra mayor información en su página web https://itsbytac.edu.pa/ o página de Instagram @itsbytacpa.

Sobre ITS by TAC

ITS by TAC es una Institución de nivel Técnico Superior perteneciente a la Fundación Estudio TAC, cuyo objetivo es desarrollar el potencial íntegro de las personas a través de la educación. De esta forma, a través de las carreras que ofrece ITS by TAC, promueven el desarrollo educativo y crecimiento profesional para potenciar las oportunidades de empleabilidad en los jóvenes en Panamá y formar el futuro del país.

Vía TH