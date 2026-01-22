Mayo Clinic desarrolla torre de control con inteligencia artificial para monitorizar el cáncer de próstata

IA de Mayo Clinic predice la recurrencia del cáncer de próstata mediante análisis de PSA

• Mediante el uso de modelos predictivos y análisis de datos, Mayo Clinic busca ofrecer una atención personalizada y reducir la carga administrativa en el seguimiento post-tratamiento de pacientes con cáncer.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Minnesota.- Para responder a las necesidades potencialmente complejas de los pacientes tras el tratamiento del cáncer de próstata y ofrecer la precisión y el cuidado necesarios durante el seguimiento, el Departamento de Oncología Radioterápica de Mayo Clinic desarrolló la PSA Control Tower. Se trata de una herramienta inteligente de monitorización diseñada para ayudar a los clínicos a mantener una supervisión cercana y continua de los pacientes después del tratamiento.

Tradicionalmente, el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata se realiza según un calendario estándar y depende de la revisión manual de los resultados. Este proceso puede ser lento y retrasar la atención debido a trámites administrativos. Cambios sutiles, pero clínicamente relevantes, en los resultados de las pruebas pueden pasar desapercibidos o detectarse demasiado tarde. Por ello, muchos pacientes requieren intervenciones más rápidas y una atención más personalizada.

El seguimiento del cáncer de próstata depende de comprender cómo evolucionan los niveles del antígeno prostático específico (PSA) a lo largo del tiempo. Cada prueba de PSA es importante, pero detectar signos tempranos de recurrencia requiere un contacto regular y una monitorización continua. A medida que aumenta el número de pacientes y la atención se vuelve más compleja, este proceso puede resultar difícil de gestionar. Los sistemas de salud se enfrentan a una presión creciente para ofrecer un seguimiento fiable sin sobrecargar a los equipos asistenciales.

La PSA Control Tower integra información clínica y tendencias de PSA, y utiliza herramientas inteligentes para ayudar a los equipos asistenciales a identificar qué pacientes pueden necesitar atención y en qué momento. Al detectar posibles problemas de forma más temprana, el sistema contribuye a mantener una conexión continua con los pacientes. A lo largo del proceso, la experiencia clínica, el juicio profesional y la relación humana siguen guiando cada decisión.

A nivel interno, la PSA Control Tower se sustenta en la Plataforma Mayo Clinic, una infraestructura segura que permite al personal de Mayo Clinic acceder a amplios conjuntos de datos de pacientes anonimizados. Gracias a ello, los equipos pueden estudiar patrones a lo largo del tiempo y construir modelos predictivos utilizando información procedente de resultados de laboratorio, notas clínicas, estudios de imagen, así como informes anatomopatológicos.

“Nuestra esperanza es que la PSA Control Tower represente un inusual beneficio triple para pacientes, médicos y sistemas hospitalarios”, afirma Mark Waddle, M.D. “La ‘Control Tower’ permitirá que todos y cada uno de los pacientes sean monitorizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la tranquilidad de saber que el seguimiento se realiza conforme a las guías clínicas y que los valores anómalos de PSA reciben la atención necesaria.”

Con la incorporación progresiva de nuevos datos, los modelos predictivos evolucionan y aumentan su precisión. Gracias a la tecnología de la Plataforma Mayo Clinic, los clínicos pueden visualizar fácilmente las tendencias del PSA y el riesgo de recurrencia mediante paneles intuitivos y claros, lo que les proporciona información oportuna para mantener conversaciones bien fundamentadas y ofrecer una atención personalizada, manteniendo la pericia clínica y el enfoque humano como elementos centrales.

Una visión escalable de futuro

La PSA Control Tower refleja la visión Bold. Forward. de Mayo Clinic en oncología de precisión, que, apuesta por la combinación de análisis avanzados, acceso seguro a los datos, y una eficiente integración clínica. A medida que este modelo se extiende más allá de Mayo Clinic, abre el camino hacia una detección más temprana, flujos de trabajo más eficientes y un seguimiento del cáncer de próstata escalable y basado en datos a nivel nacional.

“Esto permite a nuestros profesionales atender a más pacientes nuevos, tratar casos de mayor complejidad y concentrar los esfuerzos de seguimiento del cáncer de próstata en aquellos pacientes que realmente necesitan su tiempo y experiencia”, afirma el Dr. Waddle.

