Medidas de ciberseguridad para garantizar las actividades de e-commerce

(17/Feb/2021 – web) Panamá.- El e-commerce se ha convertido en la alternativa que ha movido al mundo y especialmente a las economías en estos tiempos de pandemia.

Pero esas facilidades de lograr todas aquellas tareas cotidianas con un solo click, también requieren de un adecuado tratamiento que garantice que todas las transacciones sean realizadas de manera segura.

Es importante establecer medidas que lleven a los cibernautas a proteger sus bienes con recomendaciones que le servirán para hacer todo tipo de compras.

“En Panamá, hemos adoptado las tecnologías y las hemos usado muy bien. Ahora mismo se están realizando importantes transacciones a nivel digital. En el último año ha crecido considerablemente. Hemos cambiado nuestros hábitos y modalidades de consumo. La accesibilidad a las plataformas digitales es muy buena, ya que en la región tenemos el mayor índice de acceso a la modalidad virtual”, señala Alberto Grajales, Director Comercial de Encuentra24.

Lo primero es educar a nuestras audiencias sobre la manera en que pueden realizar sus transacciones virtuales. Debes estar seguro de los portales a los que entras, entre ellos los portales con un tráfico significativo.

“En Encuentra24 nos esforzamos por mantener a nuestros clientes informados para que no sean víctimas de personas con malas intenciones o con deseo de estafar. Recuerde que, cuando llena el formulario para contactar al anunciante del artículo o bien de su interés, se está comunicando directamente con quien publicó el anuncio y Encuentra24 no tiene responsabilidad ni del contenido del anuncio, ni de la respuesta al formulario. Por ello, recomendamos que conozca al vendedor en persona. El 99,9% de los fraudes son hechos por personas que se rehúsan a conocerlo en persona”, afirma el Director Comercial de Encuentra24.

Proteja su información personal. Solamente comparta los datos de su tarjeta de crédito u otra información personal cuando le compre a una compañía conocida y confiable.

Sepa con quién está tratando. No haga negocios con ninguna compañía o persona que se niegue a darle su nombre, domicilio y número de teléfono.

Tómese su tiempo. Resista la ansiedad de “actuar inmediatamente” sin considerar la oferta y los términos. Una vez que entregue el dinero, puede que no lo recupere jamás.

Lea la letra chica. Obtenga todas las promesas por escrito y revíselas cuidadosamente antes de pagar o firmar un contrato.

Nunca pague por un regalo “gratis”. Pase por alto cualquier ofrecimiento mediante el cual se le solicite un pago a cambio de un regalo o premio. Si algo es gratis o un regalo, usted no tendría que pagar para recibirlo. Gratis significa gratis.

No pague para obtener una posición laboral. Se han visto casos donde personas de índole fraudulenta ofrecen puestos de trabajo en lugares de prestigio, a cambio de un monto de dinero. Ninguna empresa seriamente establecida que desee contratarlo lo hará por medio de un canje o de un monto de dinero.

Nunca transfiera dinero sin haber recibido antes el producto, ni viceversa. Sea cauto ante transacciones que sean envíos, o a través de la red, números de cuenta supuestamente seguros, cheques o pagos a terceras personas.

No gire dinero o realice transferencias bancarias sin una garantía de por medio. Sea precavido al aceptar dinero en efectivo, puede que sea falso. Si no conoce la forma de detectarlo, cite a la persona en un banco de la localidad para hacer la transacción y pida a un experto certificado dentro de la entidad la verificación de la moneda o billete, antes de aceptarlo.

Cuidado con los cheques. Puede darse el caso que una persona le deposite un cheque y le envía el comprobante de pago para que usted le entregue su mercancía, pero al cabo de unos días, el mismo es rechazado por el banco, ya sea por falta de fondos o por cheque falso.

No acepte un cheque por un monto superior al de su precio de venta. Sin importar cuán tentador pueda ser el argumento o lo convincente de la historia que le cuenten.

Pídale al comprador que extienda el cheque por el monto del precio de compra. Si el comprador le envía un cheque por un monto incorrecto, devuélvaselo y no envíe la mercadería.

Todo vendedor que acepte pagos en cheque puede solicitar que le entreguen aquellos solo emitidos de un banco local. De esta manera, usted puede apersonarse en el banco para asegurarse de que el cheque sea válido.

Si no pudiera ir personalmente, llame al banco sobre el que se emitió el cheque para consultar su validez.

Si usted es víctima de estafas, denuncie su caso inmediatamente a las entidades correspondientes:

En Panamá: Policía Técnica Judicial +507-512-2222. http://www.policia.gob.pa/. Dirección: Centro de Denuncias, lugar: Ancón, Panamá.

Vía Comsmarket