Meduca iniciará el año escolar con grandes avances en el aprendizaje

(14/Feb/2022 – web) Panamá.- La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, expresó que una de las prioridades ante el retorno a clases es la búsqueda de la comprensión lectora de los estudiantes que es básico para el resto de los aprendizajes.

Por ello el Ministerio de Educación, implementa actividades en lectoescritura y matemática, que incluye una serie de recursos; en Expomeduca se puede observar lo que se ha producido y que va acompañado de la capacitación docente, recursos educativos e instructivos para los padres de familia. Los cambios en educación no se dan a corto plazo, pero se pueden sentar las bases de lo que debemos tener a mediano plazo, destacó la titular de Educación.

«El incremento de las actividades que se están realizando, los complementos para favorecer la educación STEAM y estamos por subsanar dos artículos de la ley de política de equidad digital, que nos lleva a gestionar los cambios curriculares del siglo 21», señaló la ministra.

Enfatizó que se trabaja con los supervisores nacionales y todos comprometidos con el reto que implicará el retorno a clases. La adaptación de los niños que no han estado en la escuela y que llegan de la casa a tercer grado, adaptación de los que cursan noveno grado y aquellos que salen de duodécimo.

Puntualizó que para esta semana se depositarán 90 millones de balboas al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), de las escuelas, para que puedan gestionar sus recursos y suplir las necesidades básicas.

Durante la pandemia, «hemos elaborado y aplicado más de ocho instructivos para el apoyo socioemocional de los estudiantes y la salud mental y sí a la vida, como una estrategia de vincular a los jóvenes que tienen alguna situación que puedan llevarlos a tomar decisiones no adecuadas y se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud. La experiencia nos debe llevar a los cambios», indicó.

Finalmente, Gorday de Villalobos, se refirió al uso del uniforme escolar. dijo que el mismo da identidad, conecta con el centro educativo y genera una apropiación. El Decreto que estipula el calendario escolar 2022, contempla el uso del uniforme escolar, pero si se presenta en las familias una situación especial, y que no tengan los recursos para comprarlo, no será impedimento para la educación de los niños y jóvenes. Por ello se flexibilizó el decreto para permitir la asistencia al centro educativo en ropa particular.

