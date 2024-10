Meduca rechaza negociados de nombramientos y pide denunciar irregularidades

El Meduca condenó los presuntos negociados en el proceso de nombramiento de docentes

(13/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El Ministerio de Educación (Meduca) ha rechazado de manera tajante las acusaciones sobre supuestos negociados de nombramientos que habrían afectado a docentes en diversos centros educativos del país. La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció al respecto en una conferencia de prensa, asegurando que su administración no tolerará este tipo de irregularidades que comprometen la integridad del sistema educativo.

Durante su intervención, Molinar expresó: «La situación no es nada cómoda, porque a esta hora debe haber familias sufriendo y eso, por lo que he vivido, sé que es muy duro». La ministra aclaró que estas denuncias no responden a una persecución de su administración, dado que las mismas fueron presentadas desde el año 2023. Este hecho pone en evidencia que los problemas relacionados con los nombramientos de docentes vienen de administraciones anteriores y no son responsabilidad de la actual gestión.

Molinar lamentó profundamente que educadores con las competencias y puntuaciones necesarias para ocupar las vacantes hayan enfrentado estas dificultades. Según la ministra, tales prácticas son antiéticas y constituyen un presunto hecho delictivo que atenta contra la administración pública. «Lamentamos que estos hechos se hayan dado, y es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los docentes no se vean envueltos en situaciones irregulares», añadió.

El Ministerio de Educación exhortó a los docentes a no caer en la trampa de los ofrecimientos ilegales. Hizo un llamado a que mantengan firme su vocación de servicio, alineándose con los procesos establecidos por la normativa vigente. «Es fundamental que sigamos los procedimientos bajo los parámetros regulares, como lo establece la ley. Así podremos asegurar la transparencia en todos los procesos de nombramiento», reiteró Molinar.

Durante la conferencia, la ministra también invitó a los educadores afectados a acudir al Ministerio Público para interponer las denuncias por estos hechos irregulares, los cuales, según señaló, han sido «un secreto a voces en el sistema educativo por años». Este llamado busca que se investiguen a fondo las denuncias y se logre erradicar esta práctica que afecta la calidad y la transparencia en la educación panameña.

Actualmente, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada se encuentra llevando adelante las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado, a través de la operación denominada «Capibara». Esta investigación, que involucra a funcionarios del Ministerio de Educación, busca esclarecer y sancionar a los responsables de estos hechos que han dañado la credibilidad del sistema educativo.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso con la educación de calidad y con los procesos transparentes, instando a los docentes y a la sociedad en general a que se mantengan vigilantes y denuncien cualquier acto irregular que atente contra los principios de la función pública.