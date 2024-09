Meet the Grid – Life: Primer evento inspira a jóvenes a liderar el futuro energético en Panamá

«Meet the Grid – Life» lanza serie de eventos para motivar a los futuros Ingenieros Eléctricos en Panamá

(17/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fue el escenario del lanzamiento de “Meet the Grid – Life”, el primer evento de la serie “Meet the Grid”, diseñado para acercar a los jóvenes a la apasionante realidad del sector eléctrico en Panamá. Bajo el lema “Meet the Grid – Life”, el encuentro inaugural reunió a destacados profesionales del sector eléctrico nacional para compartir sus trayectorias y perspectivas sobre el futuro de la energía.

El evento contó con la participación de Kitzynella Ayola de Naturgy Panamá, Julio Díaz de AES Panamá y Moisés Cano de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). Cada uno de estos expertos brindó a los asistentes una visión valiosa de sus experiencias profesionales y de las oportunidades y desafíos del sector energético. La serie Meet the Grid tiene como objetivos principales educar e informar al público sobre el sistema eléctrico de Panamá, sus regulaciones y operaciones, así como fomentar el networking entre estudiantes y profesionales.

Diego Giscombe, Presidente del Capítulo de Potencia y Energía del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) – Sección Panamá, expresó: “Con esta primera actividad, queremos encender la llama de la pasión por la energía en los estudiantes y mostrarles que son el futuro de nuestro sector”. Esta primera edición estableció un precedente para una colaboración más cercana entre la academia y la industria, invitando a los futuros profesionales a participar activamente en el desarrollo sostenible y dinámico del sector energético del país.

La Sección Panamá de IEEE, a través de sus capítulos técnicos y ramas estudiantiles, continuará desarrollando iniciativas como Meet the Grid para acercar a los jóvenes al mundo de la energía. La UTP y su Facultad de Ingeniería Eléctrica proporcionaron el entorno ideal para este evento crucial, cuyo éxito fue subrayado por la activa participación de los asistentes y la interacción dinámica con los panelistas.