MEF adjudica USD 313.9 millones en Letras del Tesoro con fuerte respaldo del mercado

Inversionistas confían en la disciplina fiscal del Gobierno panameño

El MEF adjudicó USD 313.9 millones en Letras del Tesoro, con una demanda que superó ampliamente la convocatoria inicial.

Panamá avanza hacia un 2025 fiscalmente ordenado, cumpliendo la meta de déficit del 4 % del PIB según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la más reciente subasta de Letras del Tesoro recibió una sólida respuesta del mercado, con ofertas que alcanzaron los USD 436 millones frente a una convocatoria inicial de USD 50 millones. Finalmente, se adjudicaron USD 313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5.36 %, lo que representa una reducción de 29 puntos básicos respecto a la subasta anterior y se sitúa 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional.

Este resultado evidencia la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en la disciplina fiscal del Gobierno Nacional. Además, se suma al desempeño fiscal positivo registrado en junio, que reafirma el compromiso del país con la meta de déficit fiscal del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El MEF destaca que estos avances consolidan un panorama financiero más ordenado y sostenible para el año 2025, fortaleciendo la credibilidad del país ante los mercados internacionales.