MEF establecerá procesos de transparencia para la asignación de fondos a municipios por orden presidencial

Contraloría auditará la asignación de fondos a municipios mientras el MEF fortalece controles

• El MEF destacó una reducción del 96% en los traslados de fondos discrecionales, comparando los B/.143 millones anuales promedio de gobiernos anteriores con los B/.6.9 millones asignados en 2024.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Por instrucción directa del presidente de la República, José Raúl Mulino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procederá a revisar y establecer procesos más rigurosos para la asignación de fondos a municipios en Panamá. El titular del MEF, Felipe Chapman, anunció que el objetivo es asegurar la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos por parte de los gobiernos locales.

En paralelo a esta medida, el contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que la Contraloría auditará las asignaciones de fondos realizadas a los municipios desde el año pasado, verificando la utilización justa de los recursos solicitados y asignados.

Reducción Drástica de Fondos Discrecionales

Durante una conferencia de prensa, el ministro Chapman precisó las cifras de la administración actual. En el año 2024, se asignaron B/.6.9 millones a municipios a través de los mecanismos legales establecidos en la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, reformada por la Ley 66 de 2015. En lo que va del año 2025, el monto asignado ha sido de B/.4.6 millones.

El ministro destacó que estos montos representan una reducción del 96% en comparación con los B/.143 millones que, en promedio anual, asignaban los gobiernos anteriores a los municipios. Este proceso anterior, denominado popularmente como «descentralización paralela», era calificado por el titular del MEF como oscuro y desprovisto de controles.

Fortalecimiento de Controles y Marco Legal

El ministro Chapman explicó que los 64 municipios del país que requieren subsidios deben solicitar fondos al Gobierno Central rigiéndose por una serie de formalidades legales. Estas formalidades incluyen los controles previos y posteriores de la Contraloría General de la República, así como la aprobación de todas las solicitudes por parte de los consejos municipales.

«Cualquier municipio tiene a su disposición este mecanismo y este Ministerio no puede iniciar un traslado que no haya sido solicitado», aclaró Chapman.

Reconociendo que existen oportunidades de mejora en los procedimientos, el MEF ha instruido la revisión y mejoramiento de los procesos internos con relación a los gobiernos locales y ha solicitado apoyo a la Contraloría para la creación de lineamientos específicos.

A nivel interno, el MEF avanzará en el fortalecimiento de los controles y la trazabilidad de las asignaciones, además de mejorar la divulgación de la información presupuestaria a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

Finalmente, el ministro Chapman reveló que el MEF envió a la Asamblea Nacional una carta de 16 páginas con recomendaciones para un proyecto de ley de modificación a la Ley de Descentralización, actualmente en discusión por los diputados. «Nuestro compromiso es claro: que cada balboa que se transfiera contribuya al desarrollo humano local y no a prácticas que dañen la confianza en las instituciones», concluyó.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: