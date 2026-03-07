Avance en proyecto de dragado del río Caldera tras foro público en Boquete

MOP presenta estudio ambiental para el mejoramiento del cauce del río Caldera

• Autoridades y residentes de Chiriquí analizaron los alcances del plan de intervención en el río Caldera, diseñado para reducir riesgos de inundaciones y mejorar la infraestructura vial local.

(07/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo el foro público correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II para el proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera, ubicado en Bajo Boquete. Esta iniciativa busca atender de manera integral la situación de riesgo y erosión provocada por las crecidas del afluente, las cuales amenazan viviendas e infraestructuras críticas en la región.

Alcances del proyecto y participación ciudadana

La actividad, desarrollada en los terrenos de la Feria de las Flores y del Café, contó con la organización del MOP y la coordinación del Ministerio de Ambiente. Durante el encuentro, Nancy Gaitán, coordinadora de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que los trabajos de dragado y optimización se ejecutarán bajo estrictos criterios de evaluación ambiental para salvaguardar a las comunidades de Alto Boquete, Bajo Boquete y Jaramillo.

Los técnicos de la institución explicaron que la intervención responde a un estado de emergencia climática. Las labores, ejecutadas por la empresa contratista Ininco, S.A., se limitarán al área autorizada del cauce y sus márgenes, garantizando la integridad ecológica del entorno y la implementación de medidas de mitigación específicas.

Aprovechamiento de materiales y beneficio comunitario

Un componente estratégico del proyecto es el aprovechamiento de materiales no metálicos resultantes de la canalización. Según se informó en el foro, este material será acopiado temporalmente para su posterior uso en obras públicas del distrito de Boquete, una vez se cumplan los procesos legales establecidos en el EIA.

Entre los proyectos que se verán beneficiados con estos insumos destaca la rehabilitación de 18.3 kilómetros de la carretera Alto Boquete–Caldera–Puente Los Valles, obra que impactará a más de 9,700 habitantes. Asimismo, se contempla su uso en la construcción de la Ruta del Café y la segunda entrada de Boquete, proyecto que representa una inversión estimada de 25.9 millones de balboas.

Respaldo institucional y social

Tanto los residentes como las autoridades locales manifestaron su respaldo a la ejecución de la obra, subrayando la importancia de fortalecer la seguridad ante eventos climáticos. El MOP reafirmó su compromiso con la creación de infraestructura resiliente y el respeto al medio ambiente, asegurando que el proceso de participación ciudadana es fundamental para el éxito de estas intervenciones de mitigación.

