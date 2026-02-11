Más de 200 familias se benefician con obras de mejoramiento vial en Panamá Oeste

Más de 200 familias se benefician con obras de mejoramiento vial en Panamá Oeste
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolla labores de adecuación de calzada y drenajes en Vista Mar, Arraiján Cabecera, para optimizar la conectividad de los residentes.

• A través de la Dirección Regional de Panamá Oeste 2, se ejecutan trabajos de conformación de vías y cuneteo en coordinación directa con los moradores del sector.

(11/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Diversos trabajos de mejoramiento vial se llevan a cabo de forma conjunta con la comunidad en el sector de Vista Mar, ubicado en el corregimiento de Arraiján Cabecera. Estas acciones forman parte del plan operativo que ejecuta la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá Oeste 2, mediante el despliegue de su equipo técnico y maquinaria especializada en la zona.

Optimización de infraestructura y drenajes

Las labores técnicas contemplan la conformación de la vía, el tratamiento de la calzada y la limpieza y construcción de cunetas. Estas intervenciones tienen como propósito fundamental optimizar el sistema de drenaje pluvial de la comunidad, evitando afectaciones por escorrentías y garantizando un acceso más seguro y funcional. Según las proyecciones de la entidad, las obras impactarán positivamente a más de 200 familias que residen en este punto del distrito de Arraiján.

Fortalecimiento del trabajo comunitario

La ejecución de estas tareas se realiza en estrecha coordinación con los moradores organizados, una estrategia que permite fortalecer el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. El Ministerio de Obras Públicas ha señalado que estas acciones reafirman el compromiso institucional de atender las necesidades prioritarias en las comunidades, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

Con este tipo de intervenciones, el MOP mantiene su política de trabajo de proximidad, impulsando soluciones viales que promueven la seguridad en el tránsito, la conectividad entre sectores y el desarrollo económico regional.

