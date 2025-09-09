Ministerios de Gobierno y Salud impulsan telemedicina en cárceles panameñas

Mingob y Minsa coordinan mejoras en la atención médica penitenciaria

• Se está llevando a cabo un estudio para determinar el personal médico necesario en el sistema penitenciario y se planea implementar la telemedicina para facilitar el acceso a especialistas en las cárceles.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los Ministerios de Gobierno (Mingob) y de Salud (Minsa) han llevado a cabo una mesa de trabajo interinstitucional en la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) con el objetivo de coordinar acciones que mejoren la atención médica penitenciaria en el país. El encuentro también abordó la posible implementación de un proyecto de telemedicina para optimizar la asistencia sanitaria.

La reunión contó con la participación de la subdirectora general encargada del Sistema Penitenciario, Irasema de Castillo; el jefe de la Sección de Salud Penitenciaria del Minsa, Miguel Chew; la jefa del Departamento de Salud Penitenciaria, María Cedeño; y los directores de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Las autoridades acordaron realizar un próximo encuentro que incluirá a jueces de cumplimiento y fiscales, con la finalidad de establecer criterios legales para garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de libertad.

Actualmente, se está desarrollando un estudio a nivel nacional para determinar la cantidad de personal médico y especialistas necesarios para cubrir las necesidades del sistema penitenciario. Entre las mejoras proyectadas, destaca la telemedicina, una herramienta que facilitará la atención remota de especialistas en aquellos centros donde su presencia no sea constante.

El objetivo de estas coordinaciones es fortalecer el sistema de salud dentro de las cárceles, asegurando que los reclusos reciban una atención de calidad y oportuna, en concordancia con lo establecido por la ley. La iniciativa de telemedicina se perfila como una solución innovadora para superar las barreras geográficas y de personal que a menudo afectan a los centros de detención.