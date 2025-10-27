El Día del Estudiante convoca a la juventud a la crítica transformadora y al liderazgo

Denis Javier Chávez: Urge rediseñar la política pública de juventud en el Día del Estudiante

• El autor subraya la importancia de que la sociedad y el Estado panameño estudien los intereses de los jóvenes y los consideren actores clave en las instancias de decisión sobre los problemas nacionales.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Cada 27 de octubre, la conmemoración del Día del Estudiante, establecida mediante la Ley 1 de 1948, se convierte en un llamado a la reflexión profunda sobre el rol histórico, presente y futuro de la juventud en Panamá.

Así lo expresa Denis Javier Chávez, profesor de la Universidad de Panamá, en su artículo de opinión «Mensaje en el Día del Estudiante», donde convoca a la juventud a honrar la trayectoria de las generaciones anteriores, preservar el legado de los avances logrados como país y prepararse integralmente para desenvolverse en un mundo en constante y acelerado cambio.

El Estudiante como Actor de Cambio

El profesor Chávez enfatiza que la ocasión demanda del estudiante panameño el compromiso de participar activamente con una crítica transformadora en los problemas nacionales y sociales, reafirmando su contribución creativa en la edificación de una nueva Nación.

En este contexto, el momento es propicio para dirigir un llamado a la sociedad, al Estado y a las instituciones educativas para que se esfuercen en comprender a cabalidad los intereses y las aspiraciones de los estudiantes contemporáneos. Según el autor, es urgente considerar a los jóvenes como actores clave dentro de las instancias de decisión y en toda consulta relacionada con las dificultades que aquejan al país.

Diálogo Intergeneracional y Política Pública

La reflexión del catedrático de la Universidad de Panamá concluye con una exigencia para el desarrollo de un diálogo intergeneracional genuino. Este diálogo debe complementarse con la implementación de un programa permanente de investigación enfocado en el relevo dirigente de la nación.

El objetivo final de esta iniciativa es fundamental: servir como base para el rediseño de una nueva política pública de juventud, que reconozca y potencie el liderazgo de las nuevas generaciones.