Metro Plus inaugura dos nuevas sucursales más cerca de sus clientes

(9/Abr/2021 – web) Panamá.- En el marco del aniversario por sus 30 años de operaciones, Metro Plus inauguró dos nuevas tiendas con un moderno diseño y espacios que ofrecen una mejor experiencia de compra a todos sus clientes, reforzando la promesa de cercanía con las familias panameñas; con los servicios de farmacia, y el más amplio catálogo de productos de belleza, conveniencia, productos para bebé, mascotas y hogar, que se pueden encontrar en un solo lugar.

Además, ambas sucursales contarán con el conocido servicio de multipagos y todos los beneficios que la marca ofrece a sus clientes a través del programa de fidelización Punto de Oro.

Metro Plus está lista para atender a sus clientes en dos céntricas ubicaciones: Un piso de venta sobre la avenida 12 de octubre en el edificio Plaza Sak (detrás de Banistmo), y el segundo local dentro del reconocido centro comercial Albrook Mall, Pasillo del Kanguro.

Metro Plus 12 de octubre, contará con un horario de atención desde las 6:00 a.m hasta las 8:30 p.m, mientras que aquellos clientes que deseen visitar la sucursal de Albrook Mall, tendrán a todo un equipo esperando para recibirlos todos los días de la semana de 10:00 a.m a 8:00 p.m.

Vía Star5