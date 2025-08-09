“Mi Nueva Meta”: nuevo programa educativo del MIDES e IPER inicia en Panamá Centro y Norte

Educación inclusiva: MIDES e IPER presentan “Mi Nueva Meta” para egresados de Muévete por Panamá

“Mi Nueva Meta” se implementará con la metodología “El Maestro en Casa”, combinando clases radiales, materiales autoinstructivos y voluntariado comunitario.

El proyecto inicia como plan piloto en Panamá Centro y Norte, beneficiando a 40 egresados del programa Muévete por Panamá, con miras a expansión nacional.

(9/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER) presentaron oficialmente el programa “Mi Nueva Meta”, una iniciativa que permitirá a jóvenes, adultos y personas mayores continuar su proceso educativo hacia la Educación Básica General, tras haber culminado el programa de alfabetización “Muévete por Panamá”.

El proyecto inicia como plan piloto en las regiones de Panamá Centro y Panamá Norte, beneficiando a 40 egresados del MIDES que ingresarán a los primeros tres grados del sistema educativo. La metodología utilizada será “El Maestro en Casa”, desarrollada por el IPER, que combina materiales autoinstructivos, clases radiales y acompañamiento voluntario, facilitando el acceso a la educación en zonas de difícil cobertura.

Para la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, “Mi Nueva Meta” representa una deuda con quienes decidieron aprender sin importar edad o limitaciones. “Este programa es una oportunidad de esperanza, inclusión y progreso para quienes dieron el primer paso y ahora desean seguir avanzando en su formación académica”, expresó.

La iniciativa complementa el enfoque del programa “Muévete por Panamá”, que promueve el aprendizaje mediante clases facilitadas con apoyo audiovisual, integrando contenidos de lectura, escritura y matemáticas básicas. Miles de voluntarios han sido clave en la expansión de este modelo, convirtiéndose en facilitadores en sus propias comunidades.

La Coordinación de Alfabetización del MIDES, liderada por Marijulia Barría, será responsable del seguimiento de esta nueva etapa, que beneficiará a más de 1.300 egresados del programa de alfabetización, junto a formadores comunitarios.

La directora ejecutiva del IPER, Brenda Pittí Jované, destacó que el instituto ha transformado miles de vidas, permitiendo a sus estudiantes culminar niveles de Alfabetización, Primaria, Premedia y Media, abriendo oportunidades de empleo y emprendimiento. Fundado en 2001 como organización sin fines de lucro, el IPER recibe subsidio estatal a través de la Oficina Nacional de Subsidio Social (ONASS), dirigida por Damaris de Robles.

Con “Mi Nueva Meta”, el MIDES y el IPER consolidan su alianza educativa y social, con miras a expandir el programa a nivel nacional, incluyendo áreas rurales, comarcas indígenas y centros penitenciarios, mediante una red de voluntarios comprometidos con el desarrollo del capital humano panameño.