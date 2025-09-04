MiAMBIENTE capacita a operadores turísticos para el avistamiento de ballenas en Panamá

Panamá refuerza la protección de ballenas con nuevas orientaciones para tour operadores

Con el objetivo de proteger a los cetáceos y a los turistas, MiAMBIENTE dictó nuevas directrices que buscan reforzar las buenas prácticas en la observación de ballenas, una actividad clave para el ecoturismo sostenible en el país.

MiAMBIENTE, la Autoridad Marítima de Panamá y otras entidades reforzaron las normativas para el avistamiento de ballenas, recordando a los operadores turísticos que el incumplimiento puede llevar a multas significativas.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá ha iniciado una jornada de orientación y capacitación para tour operadores, boteros, científicos y pescadores deportivos, con el objetivo de promover un avistamiento de ballenas responsable en las aguas del país. La iniciativa busca mejorar las prácticas, garantizar la seguridad de los turistas y proteger a estas especies marinas, especialmente durante la temporada alta de agosto a octubre.

Esta acción surge como respuesta a recientes incidentes reportados, donde embarcaciones se han acercado de manera excesiva a los cetáceos, sin apagar sus motores ni seguir el protocolo establecido. Este tipo de comportamiento representa un riesgo tanto para la vida de los animales como para la seguridad de las personas. Por ello, la jornada busca instruir a los guías, capitanes y dueños de embarcaciones sobre el manejo adecuado y la aplicación de las normas vigentes.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, recalcó la importancia del cumplimiento de la normativa. La Resolución DM-0144-2022 establece directrices claras para el avistamiento de ballenas: mantener una distancia mínima de 250 metros, apagar el motor al acercarse, navegar a una velocidad máxima de 4 nudos y limitar el tiempo de observación a 30 minutos por grupo de cetáceos. En el caso de una madre con su cría, el tiempo se reduce a 15 minutos. El incumplimiento de estas normas podría acarrear sanciones económicas que van desde 250 balboas hasta 6,000 balboas, e incluso duplicarse en caso de reincidencia.

La actividad contó con el apoyo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio de Turismo, demostrando un esfuerzo conjunto para fiscalizar y proteger la biodiversidad marina del país. El administrador encargado de la AMP, Alexander De Gracia, señaló que el objetivo es garantizar que el avistamiento se realice bajo los más altos estándares de seguridad y respeto. Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria de León, enfatizó que el cuidado de la biodiversidad es fundamental para mantener el ecoturismo como una fuente de ingreso y una oportunidad para la economía local.

MiAMBIENTE exhorta a la ciudadanía a unirse a la causa, reportando cualquier incumplimiento a través del teléfono 311 o en sus redes sociales @miambientepma, reafirmando que la protección de estos majestuosos animales es una responsabilidad de todos.