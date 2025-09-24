Autoridades clausuran vertedero ilegal que afectaba río y manglar en Panamá

MiAMBIENTE clausura vertedero ilegal en Puente del Rey

• Un operativo liderado por MiAMBIENTE ha puesto fin a un vertedero ilegal que contaminaba la desembocadura del río Abajo, afectando los ecosistemas de la Bahía de Panamá.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en un operativo interinstitucional, ha clausurado un vertedero ilegal en el sector de Puente del Rey, Panamá Viejo. La acción busca frenar el impacto ambiental directo en la desembocadura del río Abajo y en las áreas de manglar circundantes, ecosistemas de gran importancia para la salud de la ciudad y la Bahía de Panamá.

Detalles del operativo y sanciones

La operación, coordinada por la Regional Metropolitana de MiAMBIENTE, contó con el apoyo de la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad (MINSEG), la Autoridad de Aseo (AAUD), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Municipio de Panamá (MUPA). La directora de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAMBIENTE, Marilyn García Paredes, señaló que el objetivo es “poner un alto a esta situación”, cerrar el sitio, remover los residuos y trabajar en la restauración ambiental.

Por su parte, la directora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá, Yarelis Gómez, destacó el enfoque integral del operativo, que aborda el uso de espacios públicos y la aplicación de decretos municipales. Durante la jornada, inspectores del municipio emitieron boletas de citación por incumplimientos a la normativa vigente, lo que podría resultar en sanciones administrativas.

Las autoridades han manifestado que este tipo de intervenciones conjuntas son clave para fortalecer la lucha contra la inadecuada disposición de residuos sólidos y proteger los ecosistemas vitales para la población.