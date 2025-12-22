MiAmbiente entrega equipos y materiales por 130 mil dólares del Fondo Coiba en Veraguas

Fondo Coiba impulsa gestión ambiental y turística en cuatro distritos de Veraguas

• Mediante una inversión de 130,000 dólares provenientes del Fondo Coiba, el Gobierno Nacional refuerza la recolección de desechos y el desarrollo del turismo sostenible en Veraguas.

(21/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Veraguas, Panamá.- Con el objetivo de robustecer la conservación de los recursos naturales y optimizar la gestión ambiental en los gobiernos locales, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó una gira de trabajo por la provincia de Veraguas para entregar suministros financiados con el Fondo Coiba. La inversión, que asciende a 130,000 dólares, está destinada a los municipios de Mariato, Montijo, Soná y Río de Jesús, impactando de forma directa a una población estimada de 45 mil habitantes.

El ministro Navarro destacó que esta entrega cumple con la visión del presidente José Raúl Mulino de estrechar la colaboración con las autoridades locales. Estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2024-2029, el cual prioriza el fortalecimiento interinstitucional para la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de las comunidades nacionales.

Fortalecimiento de la infraestructura y servicios municipales

La distribución de los bienes adquiridos a través del Fondo Coiba se realizó de acuerdo con las necesidades específicas de cada distrito:

Mariato: Se suministraron materiales para la edificación de seis paradores fotográficos y duchas en la zona costera de Palo Seco, además de equipos motorizados para el mantenimiento de áreas de uso común.

Montijo: El municipio recibió un vehículo pick-up doble cabina destinado al manejo de residuos, repuestos para la embarcación municipal, herramientas para el puerto de Mutis y la asignación de 90 horas de maquinaria pesada para el mantenimiento del vertedero distrital.

Soná: Los recursos se enfocaron en el turismo sostenible mediante la entrega de materiales para baños públicos en Santa Catalina, la instalación de 30 lámparas LED solares en el vertedero y dotación de equipos de corte de vegetación con sus insumos.

Río de Jesús: Recibió un camión volquete para fortalecer la recolección de basura, un tractor corta grama, suministros de iluminación y 200 plantones para programas de reforestación local.

Ecoturismo y salud pública en Veraguas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) señaló que estos aportes, derivados de las tasas de ingreso de turistas al Parque Nacional Coiba, son fundamentales para dinamizar el ecoturismo y el turismo comunitario. Además de la conservación de la biodiversidad, la iniciativa aborda desafíos de salud pública mediante una gestión más eficiente de los residuos sólidos y el saneamiento de espacios públicos.

La entidad reafirmó su compromiso de continuar utilizando los recursos del Fondo Coiba para garantizar el bienestar de la población veragüense, asegurando que el desarrollo económico de la región avance de la mano con la protección de los ecosistemas locales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: