MiAMBIENTE firma 29 convenios para la protección de la biodiversidad en Panamá

MiAMBIENTE fortalece alianzas con 23 grupos ambientales para proteger la biodiversidad en Panamá

La inversión supera los 3.5 millones de dólares y beneficiará a comunidades indígenas, rurales y urbanas con acciones de protección de la biodiversidad.

Más de 3.5 millones de dólares para fortalecer la protección de la biodiversidad nacional

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En un paso decisivo hacia la conservación ambiental, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) firmó 29 convenios de colaboración con 23 grupos ambientales, fundaciones, asociaciones civiles y organizaciones comunitarias, consolidando una inversión superior a los 3.5 millones de dólares para ejecutar proyectos de desarrollo sustentable y protección de la biodiversidad en todo el país.

Estas alianzas estratégicas permitirán implementar acciones de restauración ecológica, conservación de especies emblemáticas, turismo sostenible, gestión de residuos y fortalecimiento de capacidades comunitarias, beneficiando directamente a comunidades indígenas, rurales y urbanas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que “estos convenios representan una inversión significativa en proyectos a lo largo y ancho del país, promoviendo prácticas sostenibles, participación comunitaria y la conservación de ecosistemas clave para Panamá y el mundo”. Bajo una política de puertas abiertas, MiAMBIENTE impulsa espacios de colaboración que fomentan la educación ambiental y el bienestar social.

Entre los proyectos destacados figura la recuperación de las cuencas hidrográficas 119 y 121 en Guna Yala, liderada por la organización ANYAR, con impacto directo en más de 600 personas. En Azuero, Ecobio desarrollará la iniciativa Bosques del Macizo para conservar remanentes forestales. En Isla Caña, Waved/Fundes implementará un modelo de turismo comunitario, mientras CEMCIT AIP abordará la gestión de conflictos entre comunidades y cocodrilos en zonas costeras.

En Colón, COPEME liderará la creación de un Corredor Biológico Marino Costero en Santa Isabel, y junto a Fundación Albatros se instalarán centros de interpretación en los parques nacionales Camino de Cruces y Chagres. En Chiriquí, Fundación Los Naturalistas adecuará el Ecotermia Herpetario, y el Instituto del Patrimonio Cultural del Pueblo Guna ejecutará un plan de gestión de desechos sólidos.

Darién será escenario del proyecto Guardianes del Bosque, liderado por Fundación Rapaces y Bosques de Panamá, mientras Fundación Yaguará Panamá trabajará en la rehabilitación de felinos silvestres. Otros proyectos incluyen conservación de aves y mariposas en Cerro Guacamaya (Gaia Ecoversity), seguridad ambiental en territorios indígenas (FUNDEPW), y control de aves plagas en zonas urbanas y el Aeropuerto Marcos Gelabert (Naturaleza y Ciencia 507).

La lista de aliados se completa con Tortuga Playa Venao, SOMASPA, Panamá Nature Center, ANCON, Audubon Panamá, FUNDESOJUR, Parque Natural Metropolitano, Regeneración Sostenible, Wetlands International y Fundación Avifauna, consolidando una red nacional comprometida con la protección de la biodiversidad.