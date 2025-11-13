MiAMBIENTE y Fundación Yaguará Panamá presentan avances del proyecto de conservación del Jaguar

Panamá expone Censo Nacional del Jaguar y mamíferos terrestres en encuentro internacional en Etiopia



• El proyecto, implementado por MiAMBIENTE y ejecutado por la Fundación Yaguará, busca fortalecer la conservación del J aguar y su conectividad entre los parques nacionales Chagres y Darién mediante alianzas público-privadas.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Addis Ababa, Etiopia.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá y la Fundación Yaguará Panamá participaron en la Reunión Anual del Programa Global de Vida Silvestre (GWP 2025), celebrada en Addis Ababa, Etiopia. El encuentro reunió a delegaciones de más de 38 países con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la conservación de la biodiversidad, la gestión de recursos naturales y la reducción de conflictos entre humanos y fauna silvestre.

Durante el evento internacional, Panamá expuso los resultados detallados del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres. Este estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto GEF “Conservación de felinos y especies de presas a través de alianzas público-privadas y gestión de conflictos entre humanos y jaguares”, implementado por MiAMBIENTE, ejecutado por la Fundación Yaguará Panamá y respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Censo Nacional del Jaguar y Conectividad

El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de conservación del jaguar y su conectividad entre los parques nacionales Chagres y Darién. La iniciativa busca demostrar que la coexistencia, la restauración y la ciencia pueden escalar desde fincas piloto hacia comunidades modelo, superando las metas establecidas mediante alianzas público-privadas y un enfoque de género transformador.

El estudio realizó un análisis geoespacial que abarcó aproximadamente 2.8 millones de hectáreas, lo que equivale al 38% del territorio nacional, cubriendo las provincias de Panamá, Darién y la comarca Guna Yala. Este análisis se enfocó en el uso de la tierra, la línea base de carbono forestal, la restauración y la conectividad, observando los cambios temporales entre 2018 y 2023.

La primera fase del censo del jaguar y mamíferos terrestres se desarrolló en nueve polígonos mínimos convexos que abarcaron 141,000 hectáreas. Para el estudio, se instalaron 794 cámaras trampa en 355 estaciones. Los resultados preliminares estiman una densidad de 370 jaguares, además de la abundancia de otras especies de felinos silvestres y mamíferos como el hormiguero gigante, tapires y puercos de monte.

Impacto Comunitario y Gobernanza

Desde el punto de vista de la comunicación y sensibilización, el proyecto ha logrado alcanzar a más de 9,000 personas (52% mujeres) a través de charlas y talleres en la ciudad y comunidades. Además, la iniciativa ha generado un impacto mediático de 100 millones de personas, contabilizado a través de 245 publicaciones en redes sociales, televisión, radio, revistas y artículos científicos desde 2022.

Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, comentó que “La tecnología no sustituye el trabajo que hacemos en las comunidades. Más bien es un añadido al trabajo que realizamos construyendo relaciones, estando en contacto con la comunidad y conversando con nuestros productores.” Moreno también destacó la vitalidad de participar en eventos como el GWP para compartir lecciones aprendidas y mejorar las prácticas.

Por su parte, Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, manifestó que los datos obtenidos facilitan el proceso de toma de decisiones para MiAMBIENTE como institución responsable de la gestión y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del país.

En la fase final del proyecto, se trabaja en la validación de la información y en la puesta en marcha de acciones enfocadas en disminuir los conflictos entre humanos y jaguares, especialmente en zonas ganaderas. Las medidas incluyen la adopción de cercas eléctricas con paneles solares, la promoción de fincas sostenibles y la recuperación de corredores biológicos. Adicionalmente, se busca el establecimiento del Centro de Conservación e Investigación de Felinos Silvestres para Panamá, con apoyo del sector privado.

La participación de Panamá en la Reunión Anual del Programa Global de Vida Silvestre pone en valor los esfuerzos nacionales para conservar la vida silvestre y mejorar la cooperación nacional e internacional.

