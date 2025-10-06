Innovadora solución de saneamiento en Guna Yala impulsará turismo sostenible

MiAMBIENTE inaugura proyecto piloto de saneamiento sostenible en Guna Yala

• Buscando proteger el ecosistema marino del Caribe, MiAMBIENTE presentó una innovadora planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Isberyala, saneamiento Guna Yala, que beneficia a más de 1,600 visitantes mensuales.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) inauguró el proyecto Niga Kantule en la comunidad de Isberyala, Comarca Guna Yala, ofreciendo una solución integral para el abastecimiento y tratamiento de aguas residuales. Esta iniciativa, esencial para el saneamiento Guna Yala, fue diseñada para atender las instalaciones turísticas que reciben más de 1,600 visitantes al mes, marcando un hito en la gestión ambiental del país.

La obra es parte del proyecto regional CReW+ (Implementando soluciones de agua y aguas residuales para un Mar Caribe limpio y saludable), que cuenta con el respaldo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y es co-implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El propósito central es abordar los desafíos de saneamiento en áreas insulares y turísticas, promoviendo un enfoque sostenible que resguarda el ecosistema marino del Caribe panameño y apoya la adaptación comunitaria frente al cambio climático.

Innovación y Enfoque Sostenible en Niga Kantule

Durante el acto inaugural, Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares de MiAMBIENTE, destacó que este proyecto integra una visión comprensiva del manejo del agua, fusionando innovación, respeto por la cultura local y la protección de los ecosistemas marinos.

Entre los componentes tecnológicos y ecológicos más relevantes del proyecto se encuentran:

• Captación Pluvial: Instalación de captación de agua de lluvia en más de 500 m2 de techos, con un reservorio de 180 m3 que asegura el suministro constante durante todo el año.

• Eficiencia Energética: Uso de energía solar para el bombeo del agua hacia baños y duchas, con un consumo diario estimado de 5 m3.

• Tratamiento Ecológico: Una planta de tratamiento basada en macrofitas flotantes, un sistema natural de depuración que elimina la necesidad de químicos en el proceso.

Además de la infraestructura, se desarrollaron materiales educativos como la guía “Dii agued Igar” (Cuidado con el Agua) en lenguas Guna y español, buscando sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del recurso hídrico.

Hito para el Caribe Panameño y Cooperación Internacional

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la culminación de Niga Kantule constituye un hito para el país. Resaltó que esta obra, la primera de su tipo en el Caribe panameño, demuestra la viabilidad de garantizar un saneamiento Guna Yala de calidad mientras se respeta la cultura indígena y se salvaguarda la riqueza natural de la zona.

Navarro extendió su agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por sus aportes de innovación y su experiencia en soluciones basadas en la naturaleza. El ministro indicó que la experiencia obtenida en Guna Yala abrirá puertas para que más comunidades, tanto del Caribe como del resto del país, adopten soluciones basadas en la naturaleza, complementadas con innovación tecnológica y la participación activa de sus habitantes.

Nelson Morgan, sagla de la comunidad de Gardi Sugdub, compartió la relevancia de esta planta, la cual será de gran utilidad para las comunidades, el turismo local y la protección de los mares.

El evento contó con la participación de Mitzi Arias, en representación del Congreso General, y Sandy Mosquera, del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales (CREHO), además de diversos líderes comarcales. El proyecto Niga Kantule se establece así como un modelo de infraestructura verde alineado con las estrategias nacionales e internacionales de conservación, cambio climático y gestión hídrica para el turismo sostenible.