Plan nacional contempla campaña de reforestación 2026 para recuperar 1,320 hectáreas

Con una inversión focalizada en la cuenca del Canal y otras regiones, el Gobierno Nacional inicia la restauración de ecosistemas mediante alianzas público-privadas.
MiAMBIENTE lanza campaña de reforestación 2026 en el Parque Nacional Soberanía
• El Ministerio de Ambiente proyecta la recuperación de 1,320 hectáreas con especies nativas en áreas estratégicas y zonas protegidas de todo el país.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) dio inicio formal a la campaña de reforestación 2026 en el Parque Nacional Soberanía, una iniciativa que busca la recuperación y cuidado de la naturaleza a través del trabajo conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó durante el lanzamiento que este esfuerzo representa un paso concreto para generar impactos positivos reales en los ecosistemas del país.
Alcance y metas de la restauración forestal
La planificación para este año contempla la intervención de un total de 1,320 hectáreas a nivel nacional a través de la Dirección Forestal (DIFOR). De este total, 750 hectáreas se ubicarán en la cuenca del río La Villa, mientras que la superficie restante se distribuirá en las regiones de Panamá Metro, Este y Norte; la región de Ñokribo en la Comarca Ngäbe Buglé; y las provincias de Veraguas, Coclé y Chiriquí.
El proyecto se enfoca prioritariamente en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, tierras nacionales y corredores riparios. Para cumplir con estos objetivos, MiAMBIENTE dispone de viveros institucionales con capacidad para producir 200,000 plantones de especies nativas.
Ejecución técnica y financiera en el Parque Nacional Soberanía
En el marco de la inauguración en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se entregó la orden de proceder a la empresa Environmental Consulting & Services, Inc. (Ecos Panamá). Esta contratación, realizada bajo los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, implica la reforestación de 50 hectáreas de tierras degradadas en la provincia de Panamá por un monto de B/.131,877.50.
Durante la jornada, los participantes sembraron 200 plantones de especies nativas como Cocobolo, Panamá, Guayacán, Fruta Pan y Espavé. Según el reporte oficial, estas especies fueron seleccionadas por sus altos índices de supervivencia, su capacidad de captura de carbono y su rápida adaptación a los suelos y regímenes de lluvias locales.
Marco institucional y participación civil
La actividad coincidió con la celebración tradicional del Día de la Cruz, fecha vinculada al inicio de las siembras agrícolas en Panamá. El evento contó con el respaldo de organizaciones como la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP).
Estas acciones se integran en el Programa Nacional de Restauración Forestal 2026-2035 (PNRF-II), una estrategia diseñada para el fortalecimiento de la cobertura forestal en zonas estratégicas del territorio panameño durante la próxima década.
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