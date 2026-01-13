MiAMBIENTE y Municipio de La Chorrera coordinan agenda de educación ambiental

Fortalecen programas de educación ambiental en 18 corregimientos de La Chorrera



• Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, se presentó la agenda de educación ambiental que integrará talleres sobre Bandera Ecológica y Organizaciones de Base Comunitarias.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- Con el propósito de fortalecer y coordinar las acciones de educación ambiental en el sector de Panamá Oeste, la Sección de Cultura Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) sostuvo un encuentro técnico con el Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Chorrera. La reunión tuvo como eje principal el diseño de la agenda de trabajo para el año 2026, la cual impactará los 18 corregimientos que integran este distrito.

Fortalecimiento de la docencia y gestión comunitaria

La planificación para el nuevo periodo se centra en la docencia ambiental como herramienta de transformación social. Esta agenda se complementará con una serie de seminarios y talleres técnicos dirigidos a diversos sectores de la población. Entre los temas prioritarios destacan el fortalecimiento del voluntariado ambiental, el funcionamiento de las Comisiones Consultivas y las veedurías ambientales.

Asimismo, se contempla el impulso a las Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) y la implementación del programa Bandera Ecológica, iniciativas que buscan empoderar a los ciudadanos en la protección de sus recursos naturales. Este esfuerzo conjunto busca no solo transmitir conocimientos, sino establecer mecanismos de participación activa en la vigilancia y gestión del entorno.

Unificación de criterios y sinergia institucional

El trabajo mancomunado entre la Alcaldía de La Chorrera y MiAMBIENTE también incluye la actualización de criterios técnicos y la unificación de la metodología de sensibilización. El objetivo es que ambas instituciones manejen un lenguaje y enfoque común que facilite el cambio de cultura ambiental dentro de la sociedad civil.

Amarilis Mendosa, funcionaria de MiAMBIENTE, destacó en el encuentro la relevancia de estos acercamientos institucionales. En su intervención, señaló que la sinergia creada entre los dos grupos de técnicos garantiza una colaboración estrecha que es fundamental para el éxito de los programas. Mendosa también mencionó que la estrategia contempla la futura incorporación de otras instituciones y socios estratégicos para ampliar el alcance de las metas establecidas para el distrito de La Chorrera.

