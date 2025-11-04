MiAMBIENTE mantiene Operativos de Control y Vigilancia a nivel nacional durante las Fiestas Patrias

Protección de Recursos Naturales: MiAMBIENTE refuerza la vigilancia con Entidades de Seguridad

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) mantiene operativos de vigilancia, control y protección de los recursos naturales a nivel nacional durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, con el propósito de garantizar la conservación de las áreas protegidas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Esta labor se realiza conjunto con los guardaparques del Sistema de Áreas Protegidas (SINAP), la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Operativos Conjuntos y Detección de Incidencias

Durante los operativos terrestres y acuáticos realizados, detectaron varias incidencias que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Ambientales para su debida investigación y trámite judicial. Así mismo la institución levanta los informes y procesos administrativos correspondientes para cada caso.

Casos Relevantes Registrados

Entre los casos más relevantes se registró una denuncia por tala ilegal en el Parque Nacional Volcán Barú. De igual forma, se reportó la captura de tres sujetos con evidencias de cacería y tres armas de fuego en el Parque Nacional San San Pond Sak, quienes además de las armas tenían bolsas con restos de carne de saíno, una especie protegida. De igual forma, se reportó una denuncia de presunta cacería en el Parque Nacional Camino de Cruces, en donde el sujeto fue capturado.

MiAMBIENTE reitera su compromiso con la aplicación de la ley y la protección de la biodiversidad nacional. La institución hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que atente contra el ambiente a través de los canales oficiales, la cual puede ser reportada de manera inmediata llamando a la línea gratuita 311 o a través de las redes sociales @miambientepma.