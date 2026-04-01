MiAMBIENTE lanza el Plan de Trabajo 2026 para la conservación de tortugas marinas

El Ministerio de Ambiente presentó una hoja de ruta integral que abarca seis ejes estratégicos para proteger a las tortugas marinas en las costas del Caribe y el Pacífico.
Plan de Conservación de Tortugas Marinas 2026 prioriza 21 playas de anidación en Panamá
• Tras liberar más de 340 mil tortugas marinas en 2025, las autoridades panameñas activan un plan nacional que integra monitoreo científico y participación ciudadana.
(01/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera, Panamá.- En el marco del proyecto para el fortalecimiento de la protección y manejo sostenible de la biodiversidad costera, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) realizó el lanzamiento oficial del Plan de Trabajo para la Conservación de las tortugas marinas de Panamá 2026. Esta iniciativa articula acciones científicas, comunitarias e institucionales destinadas a la salvaguarda de estas especies migratorias en diversas provincias y comarcas del país.
El plan se sustenta en los resultados obtenidos durante el año 2025, periodo en el que se logró la liberación de más de 340 mil especímenes (17,321 en el Caribe y 327,525 en el Pacífico) y se impactó a 2,882 personas mediante capacitaciones y programas técnicos. Para el ciclo 2026, la estrategia refuerza la intervención en 21 playas de anidación identificadas a nivel nacional.
Ejes estratégicos y monitoreo científico
La estructura de la nueva hoja de ruta se divide en seis ejes fundamentales que cubren todo el ciclo de conservación. Entre las actividades programadas destacan los monitoreos nocturnos, el control y vigilancia de nidos, la medición térmica y la rehabilitación de viveros. Estas acciones técnicas se complementan con programas de educación ambiental y el fortalecimiento de las capacidades operativas en las comunidades costeras.
Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares, describió el plan como una guía dinámica y colectiva, construida con el aporte de organizaciones ambientales, la academia y entidades gubernamentales. Según la funcionaria, esta herramienta permite un enfoque articulado para la ejecución de más de 40 actividades extraordinarias calendarizadas para el presente año.
Enfoque comunitario y gobernanza
El componente social es una pieza clave del plan, promoviendo la participación de Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), oenegés y el sector privado. Durante el evento realizado en el Centro Regional Universitario de Azuero, se detalló que la iniciativa busca consolidar mecanismos de gobernanza mediante la creación de un comité nacional, la actualización de diagnósticos y el robustecimiento del marco normativo vigente.
Por su parte, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, subrayó que la protección de las tortugas marinas es una prioridad para el Gobierno Nacional liderado por el presidente José Raúl Mulino. El titular de la cartera enfatizó que la conservación de estas especies es vital para el equilibrio de los ecosistemas marinos y la preservación de la riqueza natural de las playas panameñas.
Compromiso contra amenazas ambientales
El ministro Navarro recalcó que el éxito del plan dependerá de la colaboración estrecha con grupos ambientalistas, científicos y estudiantes. El esfuerzo conjunto se enfocará en la vigilancia activa para reducir amenazas críticas como la contaminación y la pesca ilegal en los hábitats de reproducción. Con este abordaje integral, Panamá busca asegurar la continuidad de los esfuerzos que han posicionado al país como un punto relevante para la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en la región.
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