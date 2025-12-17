Avanza auditoría integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá bajo estándares internacionales

MiAMBIENTE presenta primer informe de avance sobre la auditoría al Proyecto Mina de Cobre Panamá

• La auditoría integral verificará el cumplimiento de los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció la publicación del primer informe de avance correspondiente a la auditoría integral que se realiza al Proyecto Mina de Cobre Panamá. De acuerdo con la institución, el proceso se desarrolla de manera satisfactoria, cumpliendo con el cronograma y las metas establecidas en los términos de referencia. La empresa encargada de la ejecución, SGS Panamá Control Services Inc., entregó este reporte inicial que marca la culminación de la fase de estructuración técnica bajo supervisión estatal.

Estructuración y metodología del proceso

Este primer documento detalla las actividades de coordinación interinstitucional y la revisión documental exhaustiva realizada en el periodo inicial. La fase reportada se ha centrado en la definición de la metodología de trabajo y la organización técnica necesaria para garantizar un control riguroso. En esta etapa preliminar no se han emitido hallazgos ni conclusiones definitivas, ya que el equipo auditor se encuentra en el proceso de recopilación y validación de información antes de proceder con las inspecciones físicas en el sitio.

Verificación de compromisos ambientales

La institución subrayó que la auditoría abarcará la totalidad de los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del Proyecto Mina de Cobre Panamá. Para asegurar la transparencia, se ha estructurado un anexo técnico que organiza cada compromiso por descripción, competencia institucional y ubicación técnica, facilitando la trazabilidad de la verificación durante las próximas evaluaciones de campo y análisis especializados.

Transparencia y cumplimiento internacional

MiAMBIENTE reafirmó que el proceso se ejecuta bajo estándares internacionales de independencia y rigor técnico. La entidad destacó que la publicación de estos avances responde al cumplimiento estricto del Acuerdo de Escazú, que rige la transparencia y el acceso a la información ambiental en el país. Los resultados de las fases subsiguientes, que incluirán evaluaciones técnicas en sitio, serán comunicados oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales de la institución.