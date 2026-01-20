Panamá establece prohibición de exportaciones de tiburones y rayas

Cuota cero de exportación para especies marinas amenazadas es anunciada por MiAMBIENTE

• El Ministerio de Ambiente implementa la cuota cero de exportación para especies incluidas en CITES, con el fin de prevenir la sobreexplotación y fortalecer la información científica.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, Panamá aplica una cuota cero (0) de exportación para todas las especies de tiburones y rayas listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta restricción implica la prohibición total de exportaciones comerciales internacionales de estas especies, así como de sus partes, productos o derivados.

Fundamentos de la prohibición y conservación

La decisión adoptada por MiAMBIENTE se sustenta en el principio precautorio, reconociendo la alta vulnerabilidad biológica y el valor ecológico de estos especímenes en los ecosistemas marinos. El objetivo principal es reducir la presión ejercida por el comercio internacional para prevenir la sobreexplotación, permitiendo generar el tiempo necesario para robustecer los sistemas de monitoreo poblacional, la trazabilidad y la información científica disponible.

Esta disposición se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que se logren implementar acciones efectivas de control y se desarrollen investigaciones científicas detalladas por especie que aseguren que cualquier uso futuro sea compatible con la conservación de las poblaciones silvestres.

Excepciones y casos específicos

MiAMBIENTE, en su rol de autoridad administrativa de CITES en el país, informó que solo se otorgarán excepciones para usos estrictamente científicos, médicos, educativos, judiciales o forenses. Dichas solicitudes deberán cumplir con rigurosos procesos de autorización formal establecidos por el ministerio.

Un caso destacado dentro de esta medida es el del tiburón azul (Prionace glauca), especie incluida en el Apéndice II de la CITES, para la cual Panamá ha decidido aplicar la cuota cero de exportación durante el 2026 como una acción preventiva específica para contribuir a su recuperación.

Compromiso internacional y marco jurídico

La medida ha sido notificada oficialmente a la Secretaría de la Convención y a las Partes, habiendo sido ya comunicada a nivel mundial por CITES. Con esta acción, MiAMBIENTE reafirma el cumplimiento del marco jurídico ambiental y pesquero de Panamá, alineándose con los compromisos internacionales para el comercio sostenible y la protección responsable de los recursos marinos de interés comercial.